XV de France : La claque qui va coûter au moins 1M€ ?

Le rêve est déjà terminé pour la Fédération française de rugby. Et ce, en raison de la dernière sortie du XV de France dans ce tournoi des 6 nations. Un échec qui va avoir son importance dans les caisses de la fédération et ce, alors qu’un exploit commençait à se dessiner tant sur le point sportif que financier. Explications.

Tout était réuni pour que l’épopée soit belle. Enfin presque. En raison d’une lésion musculaire à l’ischio-jambier alors qu’il venait de se rétablir à une blessure au rein, Romain Ntamack a été contraint d’une fois de plus déclarer forfait pour les rencontres du 6 nations contre l’Irlande, le Pays de Galles, l’Italie et donc l’Écosse ainsi que pour le match face à l’Angleterre ce samedi 14 mars au Stade de France. Le centre du Stade toulousain et des Bleus a été contraint de faire l’impasse sur ce tournoi des 6 nations. Cependant, après près d’une année éloigné des terrains en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont signait son retour en février dernier face à l’Irlande qui fut, hasard du calendrier, l’équipe nationale contre laquelle il s’était gravement blessé en mars 2025.

🏉 Denis avant France-Angleterre : "Après cette humiliation, tu dois assumer au Stade de France. Tu n'as pas le droit de perdre." #RMCLive pic.twitter.com/R9qulBd86F — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 11, 2026

Le XV de France se prend une claque en Écosse Après trois succès de rang contre l’Irlande (36-14), le Pays de Galles (54-12) et l’Italie (33-8), l’hypothèse du Grand Chelem pour ce Tournoi des 6 nations était plus que jamais d’actualité. Néanmoins, le séjour en Ecosse des Bleus samedi dernier a tourné à la catastrophe avec sept essais concédés et une défaite (40-50) pour le groupe entraîné par Fabien Galthié. Le Grand Chelem est donc impossible, entraînant une perte à la fois sportive, mais aussi financière. C’est en effet les informations communiquées par le Midi Olympique ces dernières heures. Alors qu’un jackpot de 4,2M€ tendait les bras à la Fédération française de rugby, tout a basculé la semaine dernière.