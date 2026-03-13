«Ça pique les yeux» : Le problème du PSG qui agace Christophe Dugarry

Pierrick Levallet

Le PSG est bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé face à Chelsea ce mercredi soir (5-2). Mais la soirée n’a pas été parfaite pour autant pour les Rouge-et-Bleu. Un problème en particulier a d’ailleurs eu le don d’agacer un certain Christophe Dugarry.

Le PSG a pris une excellente option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale s’est imposé contre Chelsea ce mercredi soir (5-2) et dispose donc d’une avance confortable avant son déplacement à Stamford Bridge le 17 mars. Mais tout n’a pas été parfait du côté des Rouge-et-Bleu. Un problème en particulier a d’ailleurs agacé Christophe Dugarry, et il l’a bien fait savoir.

Un joueur du PSG en difficulté : Les «erreurs immenses» qu’il doit espérer https://t.co/n37kB8JkQJ — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

«Les mecs sont loin, c’est trop facile» « Mon dieu, comment on peut défendre comme ça ? Je viens d’une génération où j’ai eu la chance de jouer avec des défenseurs exceptionnels, qui adoraient défendre, qui étaient dans le combat. Je pense à Thuram, à Lizarazu, à Desailly, à plein de gars avec qui j’ai eu la chance de jouer en équipe de France. Punaise, quand tu es au marquage... Je voyais Fofana sur la contre-attaque de Dembélé, tu l’as en face de toi et tu lui laisses deux mètres à chaque fois alors qu’il peut aller à droite ou à gauche pour tirer... » a d’abord pesté le champion du monde 1998 dans Rothen s’enflamme sur RMC.