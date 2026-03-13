Transfert d’Antoine Dupont : Ce proche qui a voulu l’envoyer à l’UBB

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis qu'il a commencé chez les professionnels, Antoine Dupont a connu deux clubs. Révélé sous les couleurs du Castres Olympique, celui qui est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde avait ensuite rejoint le Stade Toulousain. Une liste où on aurait pu retrouver l’UBB, où on voulait d’ailleurs l’envoyer dans la famille d’Antoine Dupont.

La carrière d’Antoine Dupont aurait pu être complètement différente. Alors que le demi de mêlée fait aujourd’hui le bonheur du Stade Toulousain, voilà qu’il aurait pu être un joueur de l’UBB. En effet, en 2014, Dupont quittait son club d’Auch pour rejoindre le Castres Olympique. Mais voilà qu’à l’époque, l’UBB était sur le coup pour le recruter. Président bordelais, Laurent Marti expliquait récemment : « Ce qui le dérangeait, c’était qu’il y avait déjà un demi de mêlée très talentueux dans l’effectif et qui allait éclore. Ça l’a un peu refroidi, il a refusé l’UBB ».

« Il y a eu une discussion » Antoine Dupont aurait donc pu être un joueur de l’UBB au début de sa carrière. Auteur d’une biographie de celui qui est aujourd’hui au Stade Toulousain, Thibaut Geffrotin est revenu sur ce rendez-vous manqué. Au micro de France Bleu, il a confié dans un premier temps : « Il s’est fallu pas grand chose pour qu’Antoine Dupont vienne à l’UBB ? Oui effectivement. Il y a eu une discussion entre Laurent Marti, le président de l’UBB, et Dupont. Mais il y avait du monde à ce moment là en fait au poste de demi de mêlée à l’UBB. À ce moment‑là, il y avait Baptiste Serin, Yann Lesgourgues et Heini Adams. Antoine Dupont voulait jouer, il avait une envie de bruler les étapes ».