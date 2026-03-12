Mercato - PSG : La fake news pour le prochain contrat de Luis Enrique

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Luis Enrique est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027. Déterminé à conserver son entraineur espagnol le plus longtemps possible, le club de la capitale a fait le nécessaire pour le convaincre de prolonger. Alors qu'il existerait un accord de principe entre le PSG et Luis Enrique, Dominique Sévérac a dénoncé une fake news sur leur prochain contrat.

Après avoir passé seulement une année au PSG, Christophe Galtier a été remercié lors de l'intersaison 2023. Pour pallier son départ, les hautes sphères parisiennes ont décidé de miser sur Luis Enrique. Arrivé dans la capitale française il y a près de deux ans et demi, le coach espagnol est lié au club jusqu'au 30 juin 2027. Et il serait sur le point de rempiler.

Mercato - PSG : «C'est fait», une signature est annoncée ! https://t.co/0lnGfGcW6M — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

«Il y a une sorte d'accord de principe pour Luis Enrique» Lors d'un tchat avec des internautes, Dominique Sévérac a annoncé que Luis Enrique était sur le point de prolonger avec le PSG, ayant trouvé un accord avec sa direction. « Où en sont les prolongations de Ruiz, Luis Enrique, Barcola et Dembélé ? Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Luis Enrique vont prolonger. C'est fait pour Ruiz, c'est en très bonne voie pour Barcola et il y a une sorte d'accord de principe pour (Luis) Enrique. Pour Dembélé, les négociations n'ont pas commencé », a révélé le journaliste du Parisien.