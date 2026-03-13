«Mieux de le sortir», l’annonce cash sur Antoine Dupont au XV de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant de recevoir l’Angleterre samedi pour le compte de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations, avec pour objectif de remporter la compétition, le XV de France s’est incliné en Écosse (50-40) le week-end dernier. Antoine Dupont est apparu en difficulté comme rarement il l’a été à Édimbourg et il aurait été peut-être préférable de le remplacer un peu plus tôt selon un ancien international français.

C’est sans l’espoir de réaliser le Grand Chelem que le XV de France se prépare à la réception de l’Angleterre samedi au Stade de France. Battus en Écosse (50-40) le week-end dernier, les Bleus ne peuvent plus terminer le Tournoi des 6 Nations invaincus et doivent l’emporter contre le XV de la Rose afin de remporter la compétition. Une rencontre au cours de laquelle Baptiste Serin pourrait avoir un temps de jeu plus important que précédemment.

« Depuis le début du Tournoi des six nations, il apporte toutes ses qualités de vitesse, d’organisateur et d’éjecteur » « Il amène beaucoup d’enthousiasme, comme s’il vivait ses premières sélections. Il ne se pose pas de questions, prend le jeu à son compte quand il entre et essaye de faire briller l’équipe. Depuis le début du Tournoi des six nations, il apporte toutes ses qualités de vitesse, d’organisateur et d’éjecteur », a confié Guy Accoceberry auprès du Figaro. Contre l’Écosse, Baptiste Serin est entré à la 69e minute à la place d’un Antoine Dupont en difficulté et a notamment offert un essai à Thomas Ramos, permettant au XV de France d’au moins décrocher le bonus offensif.