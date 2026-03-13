«J’ai mes chances» : Didier Deschamps reçoit une proposition pour cet été

Ce n’est pas un secret, Didier Deschamps quittera l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Alors que la liste du sélectionneur français est désormais extrêmement attendue en vue de la compétition, celui qui officie depuis quatorze ans déjà à la tête des Bleus a reçu une proposition étonnante pour cet été. Explications.
Alors que la fin de saison approche, les sélectionneurs doivent sévèrement cogiter. Et pour cause, d’ici quelques mois se tiendra la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada, et au Mexique. Du côté de l’équipe de France, Didier Deschamps va avoir l’occasion de tester ses forces en présence avec des matchs amicaux face au Brésil (26/03) puis contre la Colombie (29/03). Si les Bleus disposent d’un véritable vivier offensif, certains joueurs espèrent toujours pouvoir faire partie de la liste définitive de Deschamps cet été.
« Mon objectif est d’être aux États-Unis ! »
Et c’est notamment le cas de Maghnes Akliouche. Auteur de très bons matchs face au PSG dernièrement, le milieu offensif de l’AS Monaco veut croire en ses chances de participation au mondial. « J’ai mes chances si Monaco et moi sommes performants en fin de saison. Mon objectif est d’être aux États-Unis ! Si j’y vais, l’objectif sera ensuite de jouer, d’être performant, décisif. Champion du monde ? Bien sûr ! On se le dit tous », a ainsi confié le joueur de 24 ans auprès de l’AFP ce vendredi.
Deschamps apprécie son profil
En novembre dernier, Didier Deschamps se montrait encourageant à propos du joueur né en 2002 : « Il a un caractère timide, introverti. Il connaît mieux l'environnement, ça lui permet d'être plus à l'aise, mais si ce n'est pas un grand expressif. Le plus important, c'est le terrain. Il avait fait une bonne entrée en Islande, son entrée jeudi va dans le bon sens. D'autres aussi ont mis du temps, comme Michael (Olise), Upamecano... », confiait le sélectionneur tricolore. Affaire à suivre de près…