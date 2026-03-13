«J’ai mes chances» : Didier Deschamps reçoit une proposition pour cet été

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, Didier Deschamps quittera l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Alors que la liste du sélectionneur français est désormais extrêmement attendue en vue de la compétition, celui qui officie depuis quatorze ans déjà à la tête des Bleus a reçu une proposition étonnante pour cet été. Explications.

Alors que la fin de saison approche, les sélectionneurs doivent sévèrement cogiter. Et pour cause, d’ici quelques mois se tiendra la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada, et au Mexique. Du côté de l’équipe de France, Didier Deschamps va avoir l’occasion de tester ses forces en présence avec des matchs amicaux face au Brésil (26/03) puis contre la Colombie (29/03). Si les Bleus disposent d’un véritable vivier offensif, certains joueurs espèrent toujours pouvoir faire partie de la liste définitive de Deschamps cet été.

￼🗣️ « 𝗝’𝗘𝗦𝗣𝗘̀𝗥𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗤𝗨𝗘𝗥 𝗖𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗤𝗨𝗜 𝗠’𝗔 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗘́. 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗢𝗡 𝗖𝗟𝗨𝗕. »



Maghnes Akliouche 🇫🇷 en interview pour l’@afpfr :



« Je veux qu’on garde de moi l’image de quelqu’un qui se bat, qui veut toujours donner le meilleur de lui-même… pic.twitter.com/LFGTKK1yh5 — Lig'ASM 🇲🇨 (@LigASM_) March 13, 2026

« Mon objectif est d’être aux États-Unis ! » Et c’est notamment le cas de Maghnes Akliouche. Auteur de très bons matchs face au PSG dernièrement, le milieu offensif de l’AS Monaco veut croire en ses chances de participation au mondial. « J’ai mes chances si Monaco et moi sommes performants en fin de saison. Mon objectif est d’être aux États-Unis ! Si j’y vais, l’objectif sera ensuite de jouer, d’être performant, décisif. Champion du monde ? Bien sûr ! On se le dit tous », a ainsi confié le joueur de 24 ans auprès de l’AFP ce vendredi.