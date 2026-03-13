Mercato - FC Nantes : Un départ est déjà annoncé pour cet été !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le FC Nantes joue sa survie en Ligue 1, alors que le club est 17e de Ligue 1 avant le début de cette 26e journée. Pour tenter de redresser la situation, Vahid Halilhodzic a été rappelé à la rescousse, un passage qui sera de courte durée.

Avant-dernier de Ligue 1, à deux points de l’AJ Auxerre, barragiste, le FC Nantes a décidé de faire du neuf avec vieux pour tenter de se sauver en rappelant Vahid Halilhodzic, qui avait quitté le club en 2019. « C'est mon club, a-t-il indiqué ce vendredi pour justifier son retour chez les Canaris. Beaucoup de gens se sont posé la question, même moi. Au départ, quand on m'a contacté, c'était niet. Mais ils ont insisté. C'est normal de poser la question, j'ai 150 ans (sourires), je suis dépassé, paraît-il. Mais c'est un club que j'adore, j'ai beaucoup d'amis. J'ai mis trois jours pour dire oui. Ma carrière comme entraîneur était terminée. Je suis venu pour essayer de sauver le club. Quand vous regardez le classement, c'est de la folie. C'est presque mission impossible, je suis venu pour tenter un exploit. Partout où je suis passé, j'ai eu des résultats. Et je suis venu parce qu'à chaque fois, il y a 30 000 personnes à la Beaujoire. Le premier objectif, c'est une place de barrage, le second, de faire plus. »

🟡🟢 Première conférence de presse de Vahid Halilhodzic pour son retour à Nantes et premier taquet tout en chambrage : "Matthis Abline me dit que c'est un bon joueur. Mais il a mis 4 buts sur toute la saison... Je lui dit que j'ai déjà marqué 4 buts en un match !" pic.twitter.com/UO87ZyT2PW — RMC Sport (@RMCsport) March 13, 2026

« Je suis là pour neuf matches » Vahid Halilhodzic va donc tenter l’exploit de sauver le FC Nantes, qui n’a remporté que quatre matches après 25 journées. Et après ? Quelle que soit l’issue de la saison, l’entraîneur de 73 ans a d’ores et déjà acté son départ. « Je suis là pour neuf matches. Je dois vivre aussi. J'arrive à 7h30, je repars à 20 heures, 20h30. J'ai des enfants, des petits-enfants et une femme aussi (sourire) », a-t-il indiqué, dans des propos rapportés par L’Équipe.