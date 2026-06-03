Coup de théâtre au RC Lens : «Pierre Sage ? J’ai l’impression que l’aventure n’est pas finie»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il lui reste deux ans de contrat, Pierre Sage est en pleine réflexion concernant son avenir au RC Lens. Le technicien français est courtisé, notamment en Premier League et Eric Di Meco comprend que cet intérêt le fasse hésiter, mais pense que son aventure avec les Sang et Or n’est pas encore terminée.

Une saison et puis s’en va ? Arrivé l’été dernier, Pierre Sage pourrait déjà quitter le RC Lens, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028. La belle saison des Sang et Or, deuxièmes de Ligue 1 et vainqueurs de la Coupe de France, a attiré l’attention et leur entraîneur se retrouve aujourd’hui courtisé. Si son nom a été cité à Liverpool, c’est la piste menant à Crystal Palace qui semble la plus chaude.

Di Meco a « l’impression que l’aventure à Lens n’est pas finie » « Avec la belle saison qu’il fait, il récolte un petit peu les fruits de son travail. Aujourd’hui, ça va très vite pour un coach. Tu fais une belle saison dans un contexte un peu difficile comme ça a été son cas, t’es déjà repéré par des clubs anglais. Il y a beaucoup d’entraîneurs qui changent donc du coup, il y a souvent des postes qui se libèrent. J’avoue que moi j’ai l’impression que l’aventure à Lens n’est pas finie », a déclaré Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC. « Sauf qu’il a peut-être dû demander des garanties vu qu’il avait réussi sa saison, des garanties sportives avec pas trop de départs pour avoir une équipe compétitive pour au moins bien figurer en Ligue des champions. Parce que pour lui, c’est important aussi de se montrer en Ligue des champions. On ne connaît pas ces discussions-là. Ensuite, comment tu réagis quand tu as la Premier League qui s’ouvre à toi ? Gros dilemme. »