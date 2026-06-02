RC Lens - Pierre Sage sur le départ : Un entretien d'embauche avec un autre club programmé

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Pierre Sage pourrait quitter le RC Lens à l'intersaison. En effet, le coach français de 47 ans devrait rencontrer les dirigeants de Crystal Palace en début de semaine. D'après la presse anglaise, Pierre Sage serait ouvert à l'idée de rejoindre le club londonien.

Pierre Sage est prêt à rejoindre Crystal Palace

Présent dans l'émission l'After Foot le 25 mai, Pierre Sage avait lâché toutes ses vérités sur son avenir au RC Lens : « Si je reste au RC Lens pour la saison prochaine ? Pour le moment, oui. Comment ça pour le moment, parce qu'on ne peut jamais rien promettre à 100 % ? C'est ça. L'idée est bien évidemment de rester, de continuer ce beau projet, mais je vous avoue qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui bougent, et des questions se posent. Mais dans l'absolu, on est sur une grosse tendance lensoise quand même. S'il y aura une réflexion en cas de grosse offre en Premier League ou d'autre gros projet ? C'est déjà le cas. Donc il y a une réflexion actuellement sur la possibilité de quitter Lens ? Oui, sinon je vous aurais répondu très franchement, mais encore une fois, malgré tout, ma volonté est de rester à Lens, et on est plutôt sur ce schéma-là. C'est quoi la réflexion pour mon avenir ? Est-ce que c'est de se dire que si un train passe, vu ma carrière et ma cote actuelle, il passera peut-être pas deux fois ? Il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait, à un moment donné, de me dire que j'ai quand même plutôt bien fonctionné cette année, et j'ai peut-être aussi envie de laisser ce sentiment-là, et de ne pas décevoir. Je sais aussi qu'un départ serait une déception pour certaines personnes, donc c'est vraiment un sentiment mitigé parce que je suis très attaché aux gens de ce club, à ce club et à l'environnement aussi malgré tout. Il y a effectivement le côté carrière, le côté perspective, mais aussi ce qu'on laisse, et quand on est très attaché à ce qu'on laisse... c'est pour ça aussi que je me pose beaucoup de questions. (...) Je ne peux pas dire une date, mais dans tous les cas, je respecte mon club. Je ferai les choses bien. Je vais prendre une décision rapidement ».