Pierre Sage à Liverpool : Voilà l'homme qui risque de lui briser son rêve !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Coach du RC Lens depuis le début de la saison, Pierre Sage a réalisé ce qu'aucun entraîneur n'avait réussi avant lui : offrir une Coupe de France au RC Lens. Cependant, après cette épopée victorieuse dans la compétition, Sage pourrait se laisser tenter par un autre challenge à l'étranger. Liverpool serait prêt à toquer à sa porte, son club de rêve comme révélé à Téléfoot, mais un habitué de la Premier League lui barrerait la route.

Jusqu'aux dernières semaines de la saison, le RC Lens était dans la course au titre pour rafler le trophée de champion de France. Cependant, les Lensois ont perdu des points en route et le PSG a su conserver son titre quelques mois après avoir été éliminé dès les 1/16èmes de finale de la Coupe de France. Une compétition finalement remportée par... le RC Lens, le premier succès de son histoire pour cette coupe nationale.

Pierre Sage, de Lens à Liverpool ? Et maintenant ? Alors qu'il affirmait être prêt à rempiler avec le RC Lens dimanche dernier sur le plateau de Téléfoot, Pierre Sage a ouvert la porte à un départ à l'intersaison lors de son passage lundi soir à l'After Foot. Ayant la cote en Angleterre, Pierre Sage est annoncé à Crystal Palace pour remplacer Oliver Glasner, vainqueur de la Ligue Europa Conférence cette saison et de la FA Cup la saison dernière. Mais ce samedi, Liverpool a annoncé non sans surprise, le départ d'Arne Slot deux ans après sa prise de fonctions. The Athletic assure que Pierre Sage serait une piste à l'étude chez les décideurs des Reds, mais elle n'est certainement pas la seule.