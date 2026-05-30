«Kylian fait complètement son boulot» : Michel Platini condamne les critiques sur Mbappé

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quoi qu'il dise ou fasse, Kylian Mbappé suscitera un torrent de réactions dans les médias ainsi que les réseaux sociaux. Cette surexposition, l'attaquant du Real Madrid la doit à son statut de superstar du football et personnalité sportive d'envergure planétaire. Ce qui entraîne par moments quelques abus dans la presse du point de vue de Michel Platini.

Kylian Mbappé semble être devenu une personnalité de plus en plus clivante dans l'opinion publique. Le capitaine de l' équipe de France champion du monde l'année de ses 20 ans est une figure incontournable du football français et mondial. L'attaquant star du Real Madrid est cependant critiqué pour son attitude, ses sorties médiatiques et ses activités lorsqu'il ne joue pas avec le club merengue de l'autre côté des Pyrénées. La presse le rate rarement en Espagne.

C'est un peu trop du point de vue de Michel Platini . L'ancien capitaine de l 'équipe de France a volé à la rescousse de Kylian Mbappé entraîné dans un tourbillon médiatique délicat. « Est-ce que les journalistes sont trop durs avec Kylian Mbappé ? Oui, je crois. Kylian fait complètement son boulot. Il a évolué dans son jeu, il est passé de moins joueur à plus buteur, réalisateur. Ca fait deux années de suite qu'il est meilleur buteur en Espagne au Real Madrid. On est très durs avec Kylian ».

«Ses prises de position politiques ? Il a raison de les prendre quand il n'est pas avec le brassard ou le maillot de l'équipe de France»

L'ex-président de l'UEFA a pris la parole sur RTL en affirmant cependant au journaliste Thomas Sotto que ses prises de position politique ne doivent pas être effectuées lorsqu'il arbore le maillot de l'équipe de France. Ce qui a été le cas en 2024 dans le cadre des élections législatives, mais pas récemment au cours de son entrevue avec Vanity Fair.

« Mais on est plus durs sur ses prises de position en dehors du terrain que sur le terrain. L'atmosphère a été un peu plus compliquée. Ses prises de position politiques ? Il a raison de les prendre quand il n'est pas avec le brassard ou le maillot de l'équipe de France. S'il est à Madrid ou ailleurs, il peut prendre position politiquement. Bien sûr. Mais avec le brassard de l'équipe de France, avec le maillot, tu joues pour tous les Français donc c'est difficile de prendre position. C'est bien si les gens intelligents puissent prendre position sur les faits de la société, c'est vachement bien. Les footballeurs ne sont pas forcément des abrutis ».