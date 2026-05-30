NBA : Rudy Gobert n'a «jamais vu ça», voilà la «grande force» de Victor Wembanyama !

Dans les prochaines heures, Victor Wembanyama saura si sa saison avec les San Antonio Spurs est terminée ou sera rallongée par quelques matchs. Se trouvant au match 7 de la finale de la Conférence Ouest des Play-Offs contre l'Oklahoma City Thunder, Wemby et les siens devront venir à bout du Thunder dans l'arène du champion NBA au Paycom Center. Rudy Gobert a profité de son passage à Roland-Garros pour chanter les louanges de son jeune compatriote.
Et si Victor Wembanyama venait à atteindre les finales NBA pour sa première postseason ? En finale de Conférence Ouest de ces Play-Offs face au champion en titre qu'est l'Oklahoma City Thunder, le score est à 3 victoires partout. Dans la nuit de samedi à dimanche, OKC recevra les San Antonio Spurs au Paycom Center pour se mesurer aux New York Knicks dans l'espoir de rafler une bague de champion NBA.
«Que le meilleur gagne»
Victor Wembanyama devra une fois de plus sortir une performance XXL pour permettre aux Spurs de venir à bout de l'Oklahoma City Thunder. Eliminé avec les Minnesota Timberwolves par les San Antonio Spurs au tour précédent, Rudy Gobert était à Roland-Garros vendredi et s'est arrêté au micro du diffuseur du Grand Chelem et de la NBA : Prime Video. L'occasion pour la journaliste de lui demander un pronostic pour le match 7 d'OKC - Spurs, sans succès. « Le match 7, c'est toujours un peu pile ou face. Que le meilleur gagne. J'espère que ce sera un gros match ».
«J'ai rarement vu, même jamais vu de jeunes à son âge être aussi mature à ce niveau là»
Relancé sur Victor Wembanyama, pivot aux multiples cordes techniques à son arc, Rudy Gobert s'est attardé sur la mentalité hors pair de Wemby qui vient renforcer ses capacités et qualités physiques évidentes. « Qu'est-ce que Victor Wembanyama a en plus ? Au-dela de ses atouts physiques et de son talent, c'est sa mentalité. Je trouve qu'il a une très grande maturité pour son âge. Il a de la curiosité, une recherche de l'amélioration, tout simplement. Il cherche toujours des manières de, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, d'apprendre. Pour moi, c'est une grande force. J'ai rarement vu, même jamais vu de jeunes à son âge être aussi mature à ce niveau là ».