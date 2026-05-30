Kylian Mbappé contre le RN : Michel Sardou prend position !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé n’avait pas hésité à prendre parti contre le Rassemblement National (RN) à l’occasion d’un entretien accordé à Vanity Fair. Si cela n’a pas plu à certaines personnalités, Michel Sardou lui, a affirmé que cette prise de position était à l’honneur du capitaine de l’équipe de France.

En 2027, la France élira un nouveau président. Et alors que l’extrême droite et particulièrement le RN prend de l’ampleur au sein du pays, Kylian Mbappé a récemment tenu à afficher son inquiétude vis-à-vis de cette situation. Une prise de parole qui a fait beaucoup parler. Michel Platini notamment, a reproché au capitaine de l’équipe de France d’avoir évoqué ce sujet périlleux.

« Lui, je l'aime bien, parce qu'il dit des trucs à propos de sujets sur lesquels on ne l'attend pas » Mais ce n’est clairement pas le cas de Michel Sardou. Interrogée par l’Equipe, la légende de la chanson française a validé cette prise de position de Kylian Mbappé. « Lui, je l'aime bien, parce qu'il dit des trucs à propos de sujets sur lesquels on ne l'attend pas. C'est bien qu'il ait ses idées propres idées. C'est un champion, mais c'est aussi un citoyen qui a le droit de dire : « je suis pour ça et contre cela », a ainsi confié le chanteur dans les colonnes du quotidien sportif.