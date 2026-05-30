Blessure de Neymar : Carlo Ancelotti met fin au suspense avant la Coupe du monde !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la Coupe du monde approche à grands pas, la sélection brésilienne a été touchée par une mauvaise nouvelle : la blessure de Neymar. L'attaquant serait encore touché et pourrait manquer le premier match du Brésil face au Maroc. Le sélectionneur Carlo Ancelotti a balayé les rumeurs concernant une potentielle exclusion de la liste en raison de cette blessure.

Il y a quelques jours, Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste des 26 joueurs convoqués avec le Brésil pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Depuis des mois, les interrogations autour de Neymar avaient émergé. L'ancien attaquant du PSG est bien présent dans la liste. Mais il serait encore blessé, lui qui a vu son corps souffrir énormément au cours de sa carrière. Toutefois, Ancelotti a rassuré tout le monde.

« Nous ne remplacerons personne » Alors que certains critiquent le choix de Carlo Ancelotti d'avoir choisi Neymar dans sa liste, le sélectionneur a répondu concernant l'état de santé du joueur. « Nous attendons Neymar pour le premier match de la Coupe du Monde contre le Maroc, s'il n'y parvient pas, nous l'attendons pour le deuxième match. Nous ne remplacerons personne, les joueurs choisis sont ces 26-là, ces 26 vont jouer la Coupe du Monde » a-t-il déclaré, d'après des propos rapportés par CP. Une prise de parole claire qui assure que Neymar sera bien présent et ce malgré sa condition actuelle.