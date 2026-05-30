PSG-Arsenal : Paris est encore champion d'Europe, Marquinhos raconte les coulisses de l'exploit

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain s’est imposé au bout du suspense face à Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b.), décrochant sa deuxième Ligue des Champions en deux ans. Un véritable exploit que savoure évidemment le capitaine Marquinhos, qui a tout vécu au sein du club parisien, depuis son arrivée en 2013 en provenance de l’AS Roma.

Ils l’ont fait ! Critiqué, handicapé par les blessures et un calendrier surchargé, le PSG a remporté une nouvelle fois la Ligue des Champions. Les Champions en titre se sont fait surprendre par Arsenal, mais ont ensuite su revenir au score et finalement s’imposer aux tirs au but.

« Le coach a dit : "c'est dur de gagner, mais gagner deux fois, c'est encore plus difficile" » Dès la fin de cette deuxième finale remportée, Marquinhos a livré ses premiers sentiments au micro de Canal+. « Cette année, c'est que de la joie, pas les larmes ? C'est une émotion différente. Passer de 0 à 2, c'est incroyable. Le back-to-back. On a montré qu'on voulait vraiment depuis le premier jour de la saison. Le coach a dit : "c'est dur de gagner, mais gagner deux fois, c'est encore plus difficile. Alors il faut qu'on s'y remette tous" » a déclaré le capitaine du PSG, sur la pelouse de la Puskás Arena de Budapest.