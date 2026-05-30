«Vas-y Didier lâche toi» : Le conseil improbable de Michel Sardou à Didier Deschamps !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, Didier Deschamps disputera ses derniers matchs à la tête de l’équipe de France lors de la Coupe du Monde. Apprécié de nombreuses personnalités, le sélectionneur l’est également de Michel Sardou. La légende de la chanson française a d’ailleurs révélé qu’elle avait donné un étonnant conseil au sélectionneur tricolore.

Une immense légende s’apprête à tirer sa révérence. Comme annoncé depuis plusieurs mois, Didier Deschamps quittera l’équipe de France à l’issue de la Coupe du Monde 2026. Forcément, une grande page de la sélection française va se tourner, alors que le sélectionneur lui, conserve une belle cote de popularité autour des Français. Légende de la chanson, Michel Sardou a évoqué la situation de Deschamps ce samedi dans les colonnes de l’Equipe, révélant au passage une drôle d’anecdote.

« Un jour, d'ailleurs, je lui ai dit : "vas-y Didier, lâche-toi !" » « On a eu avec l'équipe de France des résultats extraordinaires en grande partie grâce à lui. La seule chose que je lui reproche, c'est sa manière de s'exprimer pendant ses conférences de presse. Il est trop politique. Un jour, d'ailleurs, je lui ai dit : "vas-y Didier, lâche-toi !". S'il n'est pas content d'une question, qu'il n'hésite pas à engueuler un journaliste. En tout cas, moi je n'hésiterais pas à sa place », a ainsi confié Michel Sardou, qui en a également profité pour valider la prise de position de Kylian Mbappé à l’encontre du RN.