«Vas-y Didier lâche toi» : Le conseil improbable de Michel Sardou à Didier Deschamps !

Cet été, Didier Deschamps disputera ses derniers matchs à la tête de l’équipe de France lors de la Coupe du Monde. Apprécié de nombreuses personnalités, le sélectionneur l’est également de Michel Sardou. La légende de la chanson française a d’ailleurs révélé qu’elle avait donné un étonnant conseil au sélectionneur tricolore.
Une immense légende s’apprête à tirer sa révérence. Comme annoncé depuis plusieurs mois, Didier Deschamps quittera l’équipe de France à l’issue de la Coupe du Monde 2026. Forcément, une grande page de la sélection française va se tourner, alors que le sélectionneur lui, conserve une belle cote de popularité autour des Français. Légende de la chanson, Michel Sardou a évoqué la situation de Deschamps ce samedi dans les colonnes de l’Equipe, révélant au passage une drôle d’anecdote.
« Un jour, d'ailleurs, je lui ai dit : "vas-y Didier, lâche-toi !" »
« On a eu avec l'équipe de France des résultats extraordinaires en grande partie grâce à lui. La seule chose que je lui reproche, c'est sa manière de s'exprimer pendant ses conférences de presse. Il est trop politique. Un jour, d'ailleurs, je lui ai dit : "vas-y Didier, lâche-toi !". S'il n'est pas content d'une question, qu'il n'hésite pas à engueuler un journaliste. En tout cas, moi je n'hésiterais pas à sa place », a ainsi confié Michel Sardou, qui en a également profité pour valider la prise de position de Kylian Mbappé à l’encontre du RN.
Michel Sardou valide Mbappé
« Lui, je l'aime bien, parce qu'il dit des trucs à propos de sujets sur lesquels on ne l'attend pas. C'est bien qu'il ait ses idées propres idées. C'est un champion, mais c'est aussi un citoyen qui a le droit de dire : « je suis pour ça et contre cela », conclut Michel Sardou, alors qu’il y a quelques semaines, Mbappé avait fait part de son inquiétude concernant la possible victoire du Rassemblement National aux élections présidentielles de 2027.