Equipe de France : Kylian Mbappé et Marcus Thuram s'allient pour se moquer de Michael Olise, les retrouvailles hilarantes

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, les joueurs de l’équipe de France convoqués par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde ont pu se retrouver du côté de Clairefontaine. Le premier entraînement des Bleus a laissé place à une scène amusante où Kylian Mbappé, Rayan Cherki, et surtout Marcus Thuram se sont gentiment moqués de Michael Olise. Explications.

La grande compétition approche. L’équipe de France se prépare tranquillement pour la Coupe du Monde. Et si certains joueurs du PSG et d’Arsenal n’ont pas encore fini leur saison, la plupart de l’effectif des Bleus est désormais réuni du côté de Clairefontaine. Kylian Mbappé, arrivé ce vendredi matin, a ainsi pu participer à sa première séance d’entraînement collectif dans l’après midi.

Mbappé et Thuram se moquent de la tenue de Michael Olise Et cela a laissé place à des scènes plutôt amusantes du côté des Bleus. En voyant Rayan Cherki notamment, Kylian Mbappé n’a pas manqué de se moquer gentiment de la tenue du talent de Manchester City en lui lâchant « tu vas à la plage ou quoi ? ». Lors de la séance d’entraînement collectif, Kylian Mbappé, accompagné de Marcus Thuram et de Rayan Cherki, se sont moqués de l’accoutrement qu’avait porté Michael Olise lors du match retour entre le Bayern Munich et le PSG. Ce dernier était alors vêtu d’un gros cache cou et d’une cagoule afin de passer incognito. Thuram en mimant quelqu’un de masqué (Olise) lance à Mbappé dans une scène dévoilée par le journaliste Hanif Ben Berkane : « C’est qui ça Kyks ? ».