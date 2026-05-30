PSG/Arsenal - «Je lui dirais de se détendre» : Luis Enrique répond à Mikel Arteta !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG réussira-t-il le back-to-back, à savoir conserver son titre de champion d'Europe ? Réponse ce samedi soir avec la finale de la Ligue des champions face à Arsenal pour un coup d'envoi à 18 heures. Un match que Mikel Arteta a assuré à ses joueurs et leurs familles que les Gunners allaient remporter lors d'une soirée privée. En parallèle, Luis Enrique a tenu à faire passer un message à son homologue.

« Ce samedi, nous serons champions d'Europe ». Dans un état d'euphorie pendant la soirée de célébrations du titre de Premier League dimanche dernier, Mikel Arteta a étalé son optimisme auprès des salariés et joueurs d'Arsenal, accompagnés de leurs familles, à l'approche de la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain qui se déroulera ce samedi 30 mai à la Puskas Arena de Budapest.

«C'est un top entraîneur, mais comme il est si jeune, je lui dirais de se détendre, de ne pas précipiter les choses» Une vidéo a été publiée sur les réseaux, suscitant de vives réactions de la part des observateurs qui juge cette sortie de l'entraîneur d'Arsenal arrogante voire comme un manque de respect à l'égard du Paris Saint-Germain. Mais qu'en pense Luis Enrique. Ayant reçu Movistar+, chaîne de télévision espagnole, au Campus PSG il y a quelques jours en marge de la finale de C1, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a adressé un message à son compatriote espagnol. « C'est un top entraîneur, mais comme il est si jeune, je lui dirais de se détendre, de ne pas précipiter les choses, de me laisser gagner. Je suis comme un vieux schnock, et il aura des années pour en gagner, donc rien n'est à prendre à la légère ».