Séisme sur TF1 : La chaîne prépare une annonce historique ?

Véritable pionner du football français depuis la fin des années 70, TF1 évolue. Depuis quelques années, la chaîne désormais menée par Rodolphe Belmer tente de changer son fusil d’épaule en misant davantage sur le numérique. En ce sens, une grosse annonce pourrait être effectuée de la part du groupe concernant une émission iconique. Explications.
Ce n’est pas un secret, mais les jeunes générations regardent de moins en moins la télévision. Cela a notamment pour conséquence une chute terrible des audiences au niveau de certaines émissions culte d’il y a plusieurs années. Et cela concerne évidemment le monde du sport, et notamment du football. Lancée en 1977 par Pierre Cangioni, l’émission Téléfoot se trouve désormais face à un tournant de son histoire.
TF1 change de stratégie
L’émission numéro une du football français réunissait ainsi plus de 4 millions de téléspectateurs dans les années 2000, et a vu ce chiffre chuter à 2 millions dans les années 2010. Arrivé en 2022 à la direction générale du groupe TF1, Rodolphe Belmer a décidé de changer de stratégie, en misant davantage sur le numérique. « Nous avons décidé d'installer TF1 très puissamment dans l'univers de la consommation audiovisuelle à la demande pour pouvoir suivre les usages des consommateurs. D'où le lancement de TF1+, notre plateforme de streaming gratuite, qui est au coeur de notre stratégie », confiait ce dernier à l’Equipe il y a plusieurs mois.
Téléfoot et AutoMoto ne seront plus diffusés sur la chaîne principale
Le quotidien sportif annonçait alors la volonté de TF1 de rendre Téléfoot uniquement disponible sur sa plateforme TF1+. Et à en croire les dernières révélations de Paris Match, cela va bel et bien être le cas. L’iconique émission du dimanche matin ne sera plus diffusée sur TF1 à l’issue de cette saison 2025-2026. En plus de Téléfoot, c’est également AutoMoto qui est concernée par ce changement important. Contacté par Paris Match, TF1 n’a pas souhaité de faire davantage de commentaires à ce sujet, mais devrait prochainement officialiser la nouvelle…