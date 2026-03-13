Séisme sur TF1 : La chaîne prépare une annonce historique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Véritable pionner du football français depuis la fin des années 70, TF1 évolue. Depuis quelques années, la chaîne désormais menée par Rodolphe Belmer tente de changer son fusil d’épaule en misant davantage sur le numérique. En ce sens, une grosse annonce pourrait être effectuée de la part du groupe concernant une émission iconique. Explications.

Ce n’est pas un secret, mais les jeunes générations regardent de moins en moins la télévision. Cela a notamment pour conséquence une chute terrible des audiences au niveau de certaines émissions culte d’il y a plusieurs années. Et cela concerne évidemment le monde du sport, et notamment du football. Lancée en 1977 par Pierre Cangioni, l’émission Téléfoot se trouve désormais face à un tournant de son histoire.

🚨 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘́ 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗧𝗘́𝗟𝗘́𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗦𝗨𝗥 𝗧𝗙𝟭 𝗟𝗘 𝗗𝗜𝗠𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗜𝗡 ! 😥❌



L'émission présentée par Grégoire Margotton sur TF1 va bien s'arrêter en fin de saison. 👋



Téléfoot sera désormais sur la plateforme TF1+, l'annonce a été faite aux… pic.twitter.com/KcbXVYWCh1 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 13, 2026

TF1 change de stratégie L’émission numéro une du football français réunissait ainsi plus de 4 millions de téléspectateurs dans les années 2000, et a vu ce chiffre chuter à 2 millions dans les années 2010. Arrivé en 2022 à la direction générale du groupe TF1, Rodolphe Belmer a décidé de changer de stratégie, en misant davantage sur le numérique. « Nous avons décidé d'installer TF1 très puissamment dans l'univers de la consommation audiovisuelle à la demande pour pouvoir suivre les usages des consommateurs. D'où le lancement de TF1+, notre plateforme de streaming gratuite, qui est au coeur de notre stratégie », confiait ce dernier à l’Equipe il y a plusieurs mois.