Kylian Mbappé : La sortie «surréaliste et lunaire» qui fait bondir un journaliste sur La Chaîne L’Equipe !

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs saisons maintenant, Kylian Mbappé fait l’objet de critiques au sujet de son implication défensive. Même au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France souffre de ces reproches. L’attaquant de 27 ans s’est alors livré dans The Bridge récemment. Et sa sortie n’a pas manqué de faire bondir un journaliste sur La Chaîne L’Equipe.

Comme depuis plusieurs saisons maintenant, Kylian Mbappé fait l’objet de nombreuses critiques au sujet de son implication dans les tâches défensives. Et au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France n’échappe pas aux reproches non plus à ce sujet. « C'est vrai que je suis quelqu'un qui fait moins et on me le reproche souvent. Ça ne me dérange pas car ce sont des critiques constructives. C'est vrai que je suis un joueur qui défend moins et ça peut être un problème. Il y a des choses positives que tu fais pour l'équipe et des choses négatives. Si tout le monde était parfait, le football serait bien ennuyeux » a alors répondu l’attaquant de 27 ans dans le podcast The Bridge animé par Aurélien Tchouaméni. Et cette sortie n’a pas manqué de faire bondir un certain Giovanni Castaldi.

«Je la trouve totalement à côté de ses pompes cette déclaration» « C’est surréaliste, c’est lunaire. On est dans une ère quand même où Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid qui sortait d’un sacre en Ligue des champions. Et ça fait deux années de suite que son ancien club la gagne. Ça fait donc trois Ligues des champions de suite qui sont remportées par des équipes sans Mbappé et un élément fort qui est le collectif et courir ensemble. Je la trouve totalement à côté de ses pompes cette déclaration » a confié le journaliste au micro de L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.