Kylian Mbappé critiqué : «Les autres n'ont pas ça», l'hommage de Didier Deschamps avant la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a rendez-vous avec son destin. Sur le sol américain, le groupe de Didier Deschamps essaiera de faire aussi bien et dans l'idéal mieux que la place de finaliste malheureux de la dernière édition de la Coupe du monde. Le tout, avec Kylian Mbappé, capitaine des Bleus depuis la fin du Mondial au Qatar qui aura envie de faire taire ses nombreux détracteurs cette saison. Le sélectionneur a pris la parole avant le premier match amical contre la Côte d'Ivoire en conférence de presse.

Une saison à 42 buts et 6 passes décisives pour Kylian Mbappé. Mais malgré toutes les réalisations du numéro 10 du Real Madrid, la Casa Blanca a signé une triste saison blanche. Certains socios merengue semblent déjà vouloir que le capitaine de l'équipe de France s'en aillent comme l'atteste une pétition signée en masse. Même des journalistes espagnols sont prêts à clore le chapitre Mbappé entamé en 2024.

«Physiquement, psychologiquement... J'échange avec lui» En équipe de France depuis plus d'une semaine dans le cadre de la Coupe du monde avec les Bleus, Kylian Mbappé va pouvoir souffler et éventuellement se battre avec la sélection tricolore pour aller chercher une troisième étoile mondiale. Pendant le point presse de mercredi avant la rencontre amicale entre l'équipe de France et la Côte d'Ivoire à Nantes ce jeudi, Didier Deschamps est monté au créneau pour défendre son capitaine. « Il est en pleine forme. Voilà. Physiquement, psychologiquement... J'échange avec lui. Il a eu à parler avec les joueurs, c'est le capitaine. Il y a ce qu'il s'est passé en clubs, là c'est la sélection ».