Algérie : «Je suis de retour», Luca Zidane annonce la couleur avant de disputer la Coupe du Monde

C’est avec un masque que Luca Zidane, victime d’une fracture de la mâchoire et du menton en avril, a livré une grosse prestation sous le maillot de l’Algérie lors de la victoire contre les Pays-Bas (1-0) ce mercredi. Le fils de Zinedine Zidane a pris la parole après la rencontre.
Luca Zidane a apporté une grosse réponse aux observateurs qui pouvaient douter de lui après sa fracture de la mâchoire et du menton en avril dernier. Une blessure qui semblait remettre en cause sa participation à la Coupe du monde en Amérique du Nord (11 juin – 19 juillet), mais le fils de Zinedine Zidane a déjà fait son retour, avec une grosse performance à la clé face aux Pays-Bas (victoire 1-0) en match de préparation ce mercredi.
« Je suis très content »
« Je suis de retour sur le terrain et ça va. Je suis très content, a confié le portier de 28 ans, rapporté par Foot Mercato. C’est plutôt la prestation de l’équipe qu’il faut mettre en valeur. Je pense qu’on a fait un très bon match, contre une très bonne équipe. On savait qu’ils allaient nous mettre en difficultés, mais on a su attendre notre moment pour leur faire mal. On gagne aujourd’hui (hier) donc on est vraiment contents. C’est bon pour la confiance et pour la suite. »
« Je me sens de mieux en mieux »
Luca Zidane a désormais les yeux rivés sur l’événement à venir en Amérique du Nord. « Jouer une Coupe du Monde, pour un footballeur, c’est ce qu’il y a de plus beau. Pouvoir représenter son pays, avec la famille qui est derrière moi, et tout le peuple algérien, c’est vraiment une fierté de pouvoir jouer ce Mondial », a ajouté le fils de Zizou, rassurant sur son état : « Moi, je me sens bien. Je me sens de mieux en mieux et je me prépare pour cette compétition importante. Toute l’équipe se prépare ».