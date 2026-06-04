Algérie : «Je suis de retour», Luca Zidane annonce la couleur avant de disputer la Coupe du Monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est avec un masque que Luca Zidane, victime d’une fracture de la mâchoire et du menton en avril, a livré une grosse prestation sous le maillot de l’Algérie lors de la victoire contre les Pays-Bas (1-0) ce mercredi. Le fils de Zinedine Zidane a pris la parole après la rencontre.

Luca Zidane a apporté une grosse réponse aux observateurs qui pouvaient douter de lui après sa fracture de la mâchoire et du menton en avril dernier. Une blessure qui semblait remettre en cause sa participation à la Coupe du monde en Amérique du Nord (11 juin – 19 juillet), mais le fils de Zinedine Zidane a déjà fait son retour, avec une grosse performance à la clé face aux Pays-Bas (victoire 1-0) en match de préparation ce mercredi.

« Je suis très content » « Je suis de retour sur le terrain et ça va. Je suis très content, a confié le portier de 28 ans, rapporté par Foot Mercato. C’est plutôt la prestation de l’équipe qu’il faut mettre en valeur. Je pense qu’on a fait un très bon match, contre une très bonne équipe. On savait qu’ils allaient nous mettre en difficultés, mais on a su attendre notre moment pour leur faire mal. On gagne aujourd’hui (hier) donc on est vraiment contents. C’est bon pour la confiance et pour la suite. »