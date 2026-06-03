Kylian Mbappé : Pierre Ménès balance une «théorie» qui concerne Kvaratskhelia et Dembélé !

Pierrick Levallet

Après avoir vu son deuxième exercice au Real Madrid se solder sur une saison blanche, Kylian Mbappé a retrouvé Clairefontaine pour préparer la Coupe du monde 2026. Le capitaine de l’équipe de France continue néanmoins de faire l’objet de critiques sur son manque d’implication dans les tâches défensives. Pierre Ménès a alors dévoilé une théorie qui concerne Ousmane Dembélé ou encore Khvicha Kvaratskhelia.

Contrairement au PSG, qui a été sacré vainqueur de la Ligue des champions pour la seconde fois consécutive, le Real Madrid a vu son exercice 2025-2026 tourner à la saison blanche. Kylian Mbappé a notamment fait l’objet de sérieuses critiques sur son manque d’implication dans les tâches défensives. Certains lui ont notamment demandé de prendre exemple sur Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia, qui ne rechignent pas sur les efforts avec le PSG. Pierre Ménès a alors dévoilé une théorie au sujet du capitaine de l’équipe de France, qui prépare la Coupe du monde 2026 à Clairefontaine avec le reste des Bleus convoqués par Didier Deschamps.

«Mbappé a un petit moteur» « J’ai toujours eu une théorie là-dessus : Mbappé a un petit moteur. Être un grand sprinteur ne veut pas nécessairement dire que tu as la capacité de répéter ces efforts. Je pense aussi que Mbappé a développé sa personnalité en étant toujours la première cible en contre-attaque pour son équipe. Donc moins il défend, plus il est frais pour organiser les contres lorsqu’il récupère la balle. Mais est-ce qu’il est capable de faire ce que Kvaratskhelia ou Dembélé font ? Oui, certainement. Est-ce qu’il est capable de le faire toute une saison ? Non, certainement pas » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.