Zinedine Zidane reçoit une proposition qui pourrait être utile avant l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour reprendre le flambeau de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane va donc démarrer un tout nouveau challenge en tant que sélectionneur national. Et en interview, Deschamps propose indirectement à l'ancien coach du Real Madrid de se rendre disponible afin de lui donner quelques tuyaux sur cette fonction...

Zinedine Zidane de retour en équipe de France, c'est pour bientôt ! Sauf une énorme surprise de dernière minute, l'ancien numéro 10 emblématique des Bleus succédera à Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2026 en tant que sélectionneur national, un poste donc il rêve depuis plusieurs années. Zidane était libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, sa seule et unique expérience en tant qu'entraîneur. Et Deschamps a été interrogé par France Inter sur cette future nomination de son ancien coéquipier...

Deschamps refuse de confirmer l'arrivée de Zidane L'actuel sélectionneur de l'équipe de France refuse pour l'instant de confirmer l'arrivée de Zinedine Zidane à son poste cet été : « On sait tous qui est mon successeur ? Ah bon ? Il faut demander à mon président, je ne suis pas dans la confidence. Zidane va prendre la suite ? Probablement », a lâché Didier Deschamps. Et même s'il fait mine de ne rien savoir au sujet de Zidane, l'entraîneur des Bleus lui tend la main pour l'aider à gérer au mieux cette transition en équipe de France.