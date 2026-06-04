Kylian Mbappé et la deuxième Ligue des Champions du PSG : «Ça doit être un peu compliqué quand même dans sa tête»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Hasard ou coïncidence, depuis que Kylian Mbappé a quitté le PSG, le club de la capitale a remporté deux fois la Ligue des Champions consécutivement. Alors qu’on promettait le pire à Luis Enrique et son groupe suite au départ du Français au Real Madrid, c’est tout le contraire qui se produit. Une réussite du PSG difficile à digérer pour Mbappé ?

En 2024, Kylian Mbappé décidait de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Suite à ce départ, ils étaient nombreux à s’inquiéter de ce que deviendrait le club de la capitale. Ce n’était en revanche pas le cas de Luis Enrique et l’entraineur parisien avait bien raison. En effet, à peine Mbappé parti, le PSG remportait la première Ligue des Champions. Et voilà que cette saison, les Parisiens ont réalisé le back-to-back, remportant une deuxième Ligue des Champions consécutive. Forcément, pour Mbappé, ça ne doit pas être simple à vivre, lui qui est moqué face à ces succès parisiens.

Deux Ligue des Champions pour le PSG sans Mbappé… Sur le plateau de C à Vous, Jean-Philippe Leclaire, directeur adjoint de la rédaction de L’Equipe, s’est prononcé sur la situation de Kylian Mbappé suite à la deuxième Ligue des Champions du PSG. C’est ainsi qu’il a confié : « Ça doit être un peu compliqué quand même dans sa tête. Effectivement, depuis qu’il a quitté le PSG, le PSG a gagné deux fois la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a été Ballon d’Or. Il a prononcé une petite phrase en 2023, il avait dit si je dois lier mon sort en gros au fait de gagner la Ligue des Champions, je serais déjà parti ailleurs qu’au PSG. C’est le genre de phrase qui lui colle un peu aux basques. C’est sûr que pour lui c’est un moment compliqué de sa carrière ».