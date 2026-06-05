Mercato : Le PSG veut se servir de la Coupe du monde pour boucler ce gros transfert

Alexis Brunet

Après deux saisons à l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez se rapproche de plus en plus d’un départ cet été. Le buteur de l’Atlético de Madrid est pisté par plusieurs formations européennes comme le PSG, le FC Barcelone et Arsenal. Malheureusement pour Paris, l’Argentin voudrait plutôt rejoindre le Barça, mais la direction du club de la capitale espère que la Coupe du monde permettra au buteur des Colchoneros de changer d’avis.

Cet été, le PSG pourrait perdre plusieurs joueurs en attaque. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Bradley Barcola fait l’objet d’une cour assidue de Liverpool et il pourrait donc décider de rejoindre les Reds, lui qui n’est pas un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Eux aussi habitués au banc de touche, Kang-in Lee et Gonçalo Ramos souhaiteraient aller voir ailleurs et ils seraient notamment pistés par l’Atlético de Madrid.

Le PSG espère que la Coupe du monde fera changer d’avis Julian Alvarez Le PSG pourrait donc perdre de nombreux joueurs en attaque et il va avoir besoin de se renforcer. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale a coché le nom de Julian Alvarez pour se renforcer, mais ce dernier serait plutôt partant pour rejoindre le FC Barcelone qui le courtise également. Le dossier serait pour le moment bloqué selon Sport et le double champion d’Europe espère que la Coupe du monde qui arrive très bientôt pourra permettre au buteur de l’Atlético de Madrid de réfléchir et donc de revoir sa position en acceptant de rejoindre les rangs de la formation de Luis Enrique.