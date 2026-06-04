RC Lens - «Il y a beaucoup de choses qu’on ne peut pas dire» : Le départ de Pierre Sage basé sur un gros secret ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la petite bombe de cette fin de saison en Ligue 1. Pierre Sage a décidé de quitter le RC Lens pour s'engager avec Crystal Palace. Rien d'officiel pour le moment, mais il s'agit d'un secret de Polichinelle. D'ailleurs, Souleymane Diawara a évoqué ce sujet.

C'est un petit coup de tonnerre en Ligue 1 ! En effet, Pierre Sage va quitter le RC Lens après avoir terminé deuxième du championnat et remporter la Coupe de France. Le technicien français devrait s'engager avec Crystal Palace, qui vient de remporter la Ligue Europa Conférence. Pour Souleymane Diawara, Pierre Sage avait probablement pris sa décision il y a plusieurs semaines, mais tout n'est pas bon à dire dans le football.

Souleymane Diawara commente le départ de Pierre Sage « Le monde du foot, tu sais que c’est un monde de business. Communication, pas de communication, tout ça c’est que de l’hypocrisie et tu le sais mieux que moi. S’il y a des choses que tu ne peux pas dire et que tu gardes pour toi ? Exactement ! Surtout dans le monde du foot ! », lâche-t-il dans des propos accordés à Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.