Pierre Sage quitte le RC Lens : La grosse augmentation de salaire qui l’attend dans un autre club !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de rejoindre un jour la Premier League, Pierre Sage est bien parti pour s’engager en faveur de Crystal Palace. L’entraîneur du RC Lens, qui a décidé de quitter le nord de la France, pourrait ainsi voir son salaire grimper en flèche en rejoignant la formation anglaise.

La décision de Pierre Sage est connue, et elle n’est pas si surprenante au regard de ses récentes déclarations hasardeuses sur la suite de son aventure au RC Lens. Comme l’a révélé RMC ce mercredi, l’entraîneur de 47 ans a décidé de plier bagage et l’a fait savoir à ses dirigeants. « L'idée est bien évidemment de rester et de continuer ce beau projet, mais je vous avoue qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses qui bougent et des questions se posent », avait-il confié lors de son passage dans l’After Foot après la victoire en Coupe de France.

Une grosse augmentation pour Pierre Sage ? Alors qu’il rêve depuis longtemps de découvrir la Premier League, Pierre Sage est la priorité de Crystal Palace, récent vainqueur de la Ligue Conférence. Et pour le faire venir, la formation anglaise est prête à multiplier son salaire lensois (100 000 euros brut mensuels) par trois, voire quatre comme le révèle L’Équipe.