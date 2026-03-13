«Un véritable séisme» : Le XV de France concerné par un scénario de fou aux 6 Nations ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu par l’Écosse (50-40) samedi dernier, le XV de France se prépare à la réception de l’Angleterre samedi, pour le compte de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Une victoire permettrait aux Bleus de remporter la compétition, mais ils pourraient être impliqués dans un scénario improbable, alors que le XV de la Rose se bat pour ne pas finir dernier.

Samedi, le XV de France et l’Angleterre se retrouveront au Stade de France, à l’occasion de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations, avec des enjeux bien différents. Après leur défaite en Écosse (50-40) le week-end dernier, les Bleus ne peuvent plus réaliser le Grand Chelem, mais peuvent en revanche encore remporter la compétition. En ce sens, ils doivent l’emporter face aux Anglais même si, selon certains scénarios, un nul pourrait suffire aux hommes de Fabien Galthié.

Antoine Dupont «rageux» : Il ne l’a jamais vu comme ça avec le XV de France https://t.co/RPFTDKARjP — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

Une dernière place historique pour l’Angleterre ? Du côté de l’Angleterre, les objectifs sont tout autre. Le XV de la Rose avait parfaitement démarré son Tournoi des 6 Nations, par une large victoire lors de la réception du pays de Galles (48-7), avant d’enchaîner trois défaites consécutives, face à l’Écosse (31-20), à l’Irlande (21-42) et sur la pelouse de l’Italie (23-18). Avant d’affronter le XV de France, les Anglais sont avant-derniers au classement et, comme le souligne RMC Sport, les voir terminer à la dernière position serait un « véritable séisme », cela ne leur étant plus arrivé depuis 1987.