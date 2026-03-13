«Mon rêve ultime» : Il attend un coup de fil du PSG, «j’espère qu’ils feront appel à moi»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De tout temps, le Paris Saint-Germain a fait appel à d’anciens joueurs pour occuper diverses fonctions au sein de son organigramme. Après Leonardo, Zoumana Camara ou Yohan Cabaye, cet ancien joueur du club a déjà fait savoir qu’il souhaiterait suivre la même voie.

Après leur carrière professionnelle, certains joueurs ont l’occasion d’intégrer l’organigramme d’un club. C’est notamment le cas au PSG, et cela n’a pas changé après l’arrivée du Qatar. Luis Fernandez, Alain Roche, Antoine Kombouaré, Laurent Fournier, Mauricio Pochettino, Leonardo, Zoumana Camara, Maxwell ou encore Yohan Cabaye ont eu l’opportunité de jouer un rôle en interne. Mevlut Erding souhaiterait en faire de même.

« Mon rêve ultime ce serait bien sûr de travailler un jour au PSG » Interrogé en 2022 par le site Virage, l’ancien attaquant turc du PSG s’était prononcé sur ses ambitions pour son après-carrière. « J’ai plusieurs projets, soit être adjoint, soit être Directeur Sportif dans un club en Turquie. Comme en Turquie j’ai une certaine côte, je vais voir ce qui est le mieux pour moi. Mais je veux rester dans le football. Après mon rêve ultime ce serait bien sûr de travailler un jour au PSG. En tant que quoi ? Je ne sais pas ? Entraîneur des jeunes, ce serait extraordinaire pour moi », avait expliqué Erding.