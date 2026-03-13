Mercato - PSG : Le Real Madrid a approché un célèbre joueur, «ils m’ont appelé»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Totalisant 222 matches avec le PSG, il est un joueur emblématique du club de la capitale, et cela avait suscité des convoitises sur le marché des transferts. Il y a quelques années, cet ancien défenseur avait révélé une offensive du Real Madrid à son égard. S’il a bien atterri dans le championnat espagnol au cours de sa carrière, ce ne sont pas les Merengue qui ont raflé la mise pour autant.

Le Real Madrid n’a pas attendu Kylian Mbappé et l’arrivée du Qatar dans la capitale pour convoiter des joueurs du PSG. Figure emblématique de la formation parisienne dans les années 1990, Alain Roche a bien fini par débarquer en Liga, mais du côté du FC Valence. Pourtant, les Merengue l’avaient approché comme il l’avait révélé en 2018 auprès du site Virage.

Après Neymar et Verratti au PSG, Daniel Riolo a trouvé sa nouvelle cible : «c’est un chouineur» https://t.co/A1U93lBfNg — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« Le Milan AC et le Real Madrid m’avaient appelé » « Le Milan AC et le Real Madrid m’avaient appelé à une certaine époque mais les blessures m’ont empêché de m’expatrier. Et puis Valence s’est manifesté, puis quand tu as connu Paris, qu’est-ce-que tu veux trouver après en France ? L’étranger c’était quelque chose qui m’intéressait, avait confié Alain Roche, parti du PSG en 1998 après six saisons. Mais j’avais trois enfants et il fallait que je trouve une ville avec une école française et ça tombait bien il y en avait une à Valence. J’ai passé deux années merveilleuses là-bas. Ça a été un véritable crève-coeur de partir de ce pays. 300 jours de beau temps par an mais surtout la passion autour du foot. Pas d’agressivité dans la rue, les gens sont respectueux, il sont des vrais connaisseurs, tu as 60000 personnes au stade ! Et puis il y a le jeu, fait de passes, de technique, l’envie d’aller vers l’avant. »