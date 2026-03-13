Mercato - PSG : Le Real Madrid a approché un célèbre joueur, «ils m’ont appelé»

Totalisant 222 matches avec le PSG, il est un joueur emblématique du club de la capitale, et cela avait suscité des convoitises sur le marché des transferts. Il y a quelques années, cet ancien défenseur avait révélé une offensive du Real Madrid à son égard. S’il a bien atterri dans le championnat espagnol au cours de sa carrière, ce ne sont pas les Merengue qui ont raflé la mise pour autant.
Le Real Madrid n’a pas attendu Kylian Mbappé et l’arrivée du Qatar dans la capitale pour convoiter des joueurs du PSG. Figure emblématique de la formation parisienne dans les années 1990, Alain Roche a bien fini par débarquer en Liga, mais du côté du FC Valence. Pourtant, les Merengue l’avaient approché comme il l’avait révélé en 2018 auprès du site Virage.
« Le Milan AC et le Real Madrid m’avaient appelé »
« Le Milan AC et le Real Madrid m’avaient appelé à une certaine époque mais les blessures m’ont empêché de m’expatrier. Et puis Valence s’est manifesté, puis quand tu as connu Paris, qu’est-ce-que tu veux trouver après en France ? L’étranger c’était quelque chose qui m’intéressait, avait confié Alain Roche, parti du PSG en 1998 après six saisons. Mais j’avais trois enfants et il fallait que je trouve une ville avec une école française et ça tombait bien il y en avait une à Valence. J’ai passé deux années merveilleuses là-bas. Ça a été un véritable crève-coeur de partir de ce pays. 300 jours de beau temps par an mais surtout la passion autour du foot. Pas d’agressivité dans la rue, les gens sont respectueux, il sont des vrais connaisseurs, tu as 60000 personnes au stade ! Et puis il y a le jeu, fait de passes, de technique, l’envie d’aller vers l’avant. »
« Il fallait que je parte »
Le changement de direction au PSG avait à l’époque incité Alain Roche à aller voir ailleurs : « Déjà il y a un nouveau Président qui arrive et tu sens qu’il ne veut pas de toi. (ndlr : Charles Bietry). On était quatre joueurs : Guerin, Le Guen, Fournier et moi. On a été convoqué par Alain Giresse, le nouvel entraineur, à 1/4 d’heure d’intervalle chacun. Alain je le connaissais de Bordeaux. Il m’a dit qu’il ne pouvait pas me garantir d’être titulaire mais il voulait me garder dans l’effectif pour l’expérience. J’avais 30 ans. Je sors du RDV, j’appelle mon agent et je lui dis que ça c’était bien passé avec Alain. Il me dit qu’il est surpris car Bietry venait de l’appeler pour lui dire qu’il ne voulait pas me garder. Bref il fallait que je parte. On a trouvé Valence qui n’avait rien gagné depuis 25 ans. Et on a trouvé un accord financier ».