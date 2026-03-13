«Il me casse la tête, il me fatigue» : Après Verratti et Neymar, Daniel Riolo a trouvé sa nouvelle cible

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Figure phare de l’After Foot, la quotidienne de RMC qui fête son vingtième anniversaire cette année, Daniel Riolo est connu pour avoir plusieurs joueurs dans son collimateur. Après Neymar ou encore Marco Verratti durant leur passage au PSG, un nouveau crack est ciblé par le journaliste.

Présent chaque soir depuis vingt ans au micro de RMC pour l’After Foot, Daniel Riolo a ses cibles privilégiées. Chez les joueurs, Neymar, Marco Verratti et plus récemment Bradley Barcola ont notamment été dans sa ligne de mire. Et depuis peu, un autre joueur agace particulièrement l’éditorialiste, et cela ne concerne pas cette fois le Paris Saint-Germain, mais l’Olympique Lyonnais.

Après Neymar et Verratti au PSG, Daniel Riolo a trouvé sa nouvelle cible : «c’est un chouineur» https://t.co/A1U93lBfNg — le10sport (@le10sport) March 9, 2026

« Je me demande si à un moment, il ne va pas plomber des matchs » Arrivé cet été en prêt du Real Madrid, Endrick a connu des débuts fracassants mais traverse une phase plus compliquée récemment. Ce qui ne l’a pas empêché de trouver le chemin des filets ce jeudi en Ligue Europa contre le Celta Vigo (1-1). Pas de quoi convaincre Daniel Riolo, qui pointe du doigt son individualité. « Ils pouvaient se mettre 100% à l'abri d'un éventuel hold up. Dans la période actuelle où Lyon joue beaucoup et il y a beaucoup de fatigue dans le groupe, il y a toujours des questions autour de certains joueurs. Endrick me casse la tête, il me fatigue et je ne pensais pas qu'il me fatiguerait si vite. Je me demande si à un moment, il ne va pas plomber des matchs à vouloir tout faire tout seul », a souligné le journaliste.