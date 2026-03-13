PSG : Un joueur recalé par les vigiles du Parc des Princes, «j’ai dû téléphoner à l’entraîneur»

Alors qu’il se rendait au Parc des Princes, un joueur du PSG a vécu une drôle de mésaventure, lui qui a été recalé par les vigiles présents devant le stade du club de la capitale. Le principal intéressé a même été contraint de contacter son entraîneur afin qu’ils acceptent de le laisser entrer.
Joueur du PSG entre 2001 et 2004, avec un prêt à la Real Sociedad lors de l’exercice 2003-2004, la carrière de Lionel Potillon aurait pu prendre une autre tournure. Arrivé à Paris en provenance de l’ASSE, l’ancien latéral gauche était alors en fin de contrat, mais avait également la possibilité de rejoindre Liverpool.
« J'ai vécu de superbes moments à Paris »
« Le transfert qui aurait pu se réaliser ? À Liverpool, en 2001. Bjorn (ancien défenseur des Reds de 1997 à 1999) m'en parlait beaucoup et Gérard Houllier (leur entraîneur) me voulait. Mais je n'étais pas sa priorité. J'arrivais en fin de contrat et comme j'avais la pression de la blessure, j'ai signé au Paris-SG dès février. Sans regret, car j'ai vécu de superbes moments à Paris », confiait Lionel Potillon dans un entretien accordé à L’Équipe en 2022.
« Malgré ma convocation, les vigiles n'ont jamais voulu me laisser rentrer »
Pendant ses années au PSG, il avait d’ailleurs été victime d'une drôle de mésaventure alors qu’il se rendait au Parc des Princes : « Le jour où vous vous êtes senti le plus bête ? En arrivant avec ma 306 rouge devant l'entrée du parking joueurs du Parc des Princes. Malgré ma convocation, les vigiles n'ont jamais voulu me laisser rentrer. Je n'avais pas une voiture adéquate pour un joueur du Paris-SG. J'ai dû téléphoner à Luis (Fernandez, l'entraîneur) pour qu'il m'envoie un laissez-passer. » Après son prêt d’une saison à la Real Sociedad, Lionel Potillon avait finalement quitté le PSG définitivement à l’été 2004 pour s’engager avec Sochaux, où il est resté trois ans avant de mettre un terme à sa carrière en 2007.