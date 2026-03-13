Zidane recalé par un joueur de l’équipe de France, «ça m’a fait mal au cœur»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Idole d’une génération, Zinedine Zidane a également fait rêver bon nombre de joueurs qui ont voulu évoluer à ses côtés. Certains ont eu l’occasion de le faire en équipe de France, d’autres en club. Un ancien international tricolore aurait pu remplir ces deux cases, s’il avait accepté cette proposition alléchante…

Depuis de longues années, Zinedine Zidane déchaîne les passions, y compris parmi les joueurs. C’est le cas de Djibril Cissé, qui a eu l’occasion d’approcher l’ancien meneur de jeu en équipe de France. Dans un entretien accordé à L’Équipe en 2019, il considérait d’ailleurs Zidane comme le joueur le plus fort qu’il avait pu côtoyer durant sa carrière. « Techniquement très propre et un jeu tout dans la simplicité. Il n'était pas dans le show à faire dix passements de jambes qui ne servent à rien. Quand il en faisait un ou deux, généralement, ça débouchait sur quelque chose. Et il avait une souplesse de cheville hors du commun », expliquait l’ancien de l’AJ Auxerre.

« Un jour, en équipe de France, Zizou est venu me voir... » Mais s’ils n’ont jamais eu l’occasion de jouer ensemble en club, Djibril Cissé aurait pourtant pu rejoindre le Real Madrid, où évoluait Zinedine Zidane. « En 2002, le Real était chaud. Un jour, en équipe de France, Zizou est venu me voir dans ma chambre pour me dire que le Real me voulait », avait confié Cissé dans les colonnes de L’Équipe.