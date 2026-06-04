Victor Wembanyama : «C’est le meilleur joueur de la NBA», Tony Parker n’en revient pas !

Pierrick Levallet

À seulement 22 ans, Victor Wembanyama commence à régner sur la NBA. Le Français est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs au sein de la ligue américaine. Le phénomène des San Antonio Spurs - qui se sont inclinés dans le Game 1 des Finales contre les New-York Knicks - n’a d’ailleurs pas manquer d’impressionner une légende de la franchise texane : Tony Parker.

Du haut de ses 22 ans, Victor Wembanyama ne cesse de mettre tout le monde d’accord en NBA. Le phénomène des San Antonio Spurs est d’ores et déjà considéré comme l’un des meilleurs au sein de la ligue américaine. Le Français était notamment un sérieux prétendant au titre de MVP de la saison régulière, finalement décerné à Shai Gilgeous-Alexander. Les prestations de Wemby ont en tout cas bluffé un certain Tony Parker.

«C’est phénoménal ce qu’il fait à son âge» « On s’est échangé des messages il y a quelques jours et je lui ai dit que c’était impressionnant ce qu’il faisait. Ça m’inspire de fou. Victor est incroyable, c’est phénoménal ce qu’il fait à son âge. Pour moi, c’est le meilleur joueur de la NBA et de loin. À l’avenir, j’espère que les Spurs vont gagner plusieurs titres NBA. Je suis très content pour Victor, très fier de lui » a confié la légende des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par Ouest France.