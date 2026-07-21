Coupe du monde 2026 : On sait ce que risque Leandro Paredes après son craquage face à l'Espagne

Axel Cornic

Le comportement de certains joueurs argentins lors de la finale de la Coupe du monde 2026 fait énormément parler en ce moment. C'est notamment le cas de Leandro Paredes, qui a totalement craqué après le coup de sifflet final, s'en prenant notamment à son adversaire Gavi et le mettant à terre.

Ce sont des images qu'on aimerait ne pas voir. Battus par l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026 (1-0), les joueurs de l'Argentine ont eu des comportements plus que limite. L'exemple parfait n'est autre que Leandro Paredes, qui risque gros après son altercation avec Gavi ainsi que plusieurs de ses adversaires espagnols.

Le craquage de Leandro Paredes La commission de discipline de la FIFA a en effet décidé de s'emparer du dossier et va revisionner les images, avec l'international argentin qui pourrait donc être sanctionné. A en croire Mundo Deportivo, cela devrait prendre entre quinze et vingt jours, avec d'ailleurs d'autres membres de l'équipe ainsi que du staff argentin qui pourraient également être punis. C'est le cas de Nahuel Molina, accusé d'avoir porté un coup au ventre d'un adversaire ainsi que Roberto Ayala, adjoint de Lionel Scaloni qui aurait frappé Dani Olmo au visage.