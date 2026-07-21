PSG - Transfert à 50M€ : Luis Enrique donne son feu vert !

Pierrick Levallet

Le PSG est en train d’accélérer les choses pour son recrutement. Le club de la capitale aimerait mettre la main sur un nouvel attaquant pour remplacer Gonçalo Ramos, et aurait ainsi jeté son dévolu sur Ferran Torres. Luis Enrique aurait d’ailleurs lui-même validé la piste menant au joueur du FC Barcelone, tout juste sacré champion du monde avec l’Espagne.

Le PSG passe à la vitesse supérieure pour son mercato maintenant que la Coupe du monde 2026 est terminée. Le club de la capitale souhaite mettre la main sur un nouvel attaquant pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan cet été. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués ces dernières semaines. Mais celui qui revient le plus en ce moment est celui de Ferran Torres. L’international espagnol ne sait pas encore si son avenir peut s’écrire au FC Barcelone. Luis Enrique aurait en tout cas donné son feu vert pour le joueur de 26 ans.

Luis Enrique valide le transfert de Ferran Torres au PSG D’après les informations du journaliste Romain Collet Gaudin, l’entraîneur du PSG aurait validé lui-même la venue de Ferran Torres cet été. Il faut dire que le coach espagnol a toujours tenu le champion du monde 2026 en haute estime. Le technicien de 56 ans appréciait déjà son profil quand il l’avait sous ses ordres lorsqu’il officiait sur le banc de l’Espagne. Luis Enrique serait désormais favorable à l’idée de le retrouver au PSG cet été.