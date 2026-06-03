NBA : Jules Koundé envoie un énorme message à Victor Wembanyama !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le grand jour pour Victor Wembanyama qui va débuter ses premières Finales NBA. Les Spurs affronteront effectivement les Knicks dans la nuit de mercredi à jeudi, et au sein de l'équipe de France de football, qui prépare la Coupe du monde, on interpelle déjà Wemby.

Après des playoffs très impressionnants Victor Wembanyama va disputer les Finales NBA pour la première fois de sa carrière. Et le match 1 entre les Spurs et les Knicks aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Un match qui sera suivi par les joueurs de l'équipe de France de football qui préparent actuellement la Coupe du monde qui aura lieu cet été justement aux Etats-Unis. Et les Bleus seront présents aux USA avant la fin des Finales NBA, ce qui permettra à Jules Koundé de suivre des près les exploits de Victor Wembanyama.

Koundé veut voir briller Wembanyama « Aller voir un match des Finales NBA ? On n'a pas négocié ça va avec le coach (Rires) Ce serait difficile. Wemby, on est fiers d'avoir un tel représentant sur la scène internationale. C'est inspirant ce qu'il réalise. On en parle, on le suit, et perso j'espère que les Spurs gagneront les finales », a-t-il confié en conférence de presse avant d'évoquer les conditions dans lesquelles les Bleus évolueront aux Etats-Unis : « La Fédé fait toujours en sorte qu'on soit dans les meilleures conditions. L'hôtel va être top. C'est important de se préparer avec les meilleures installations possibles. Même si ce n'est pas un pays de football, les USA auront pleins de supporters. Donc je m'attends à une belle fête pour le foot ».