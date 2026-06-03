NBA : «Victor Wembanyama est peut-être le futur GOAT»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour ses premiers playoffs, Victor Wembanyama a choqué tout le monde en atteignant déjà les Finales NBA avec les Spurs grâce à plusieurs performances déjà légendaires. De quoi choquer Fred Weiss qui prédit déjà un avenir de folie à la nouvelle star du basket français.

Victor Wembanyama sera-t-il l'homme qui règlera définitivement le débat du GOAT en NBA ? Il est encore peut-être un peu tôt pour savoir si le Français sera dans la discussion avec Michael Jordan, Kobe Bryant ou encore LeBon James. Mais une chose est sûre, Wemby marque les esprits et sa précocité peut lui permettre de voir les choses en grand. Il a effectivement déjà atteint les Finales NBA cette saison alors qu'il participe à ses premiers playoffs. Suffisant pour faire dire à Fred Weiss, ancien pivot de l’équipe de France et consultant sur beIN SPORTS, qu'il pourrait bien devenir le GOAT.

Wembanyama déjà dans l'histoire de la NBA « Il n’a même plus besoin de contrer, il fait peur à tout le monde. Il force les autres équipes à s’adapter. Bien sûr que sa défense est impressionnante, mais j’ai envie de dire qu’on s’en doutait, entre sa taille, son envergure et sa mobilité. Il prend moins de shoots à trois points qu’au début, choisit mieux ses tirs, perd moins de ballons, dribble moins… Il a épuré son jeu, il vient plus souvent dans la raquette. Et ça marche ! », s'enflamme-t-il dans des propos accordés à Ouest-France, avant d'en rajouter une couche.