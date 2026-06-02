NBA - Wembanyama débarque à New York : Après 27 ans d’attente, le maire de la ville prend une décision inédite !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama (22 ans) se prépare à disputer ses premières finales NBA. Avec les San Antonio Spurs, Wemby va recevoir les New York Knicks pendant les deux premières confrontations cette semaine au Frost Bank Center avant de se déplacer au Madison Square Garden. Pour les premières finales NBA des Knicks depuis 1999, le maire de New York a pris une grosse décision : abroger l’heure du coucher des enfants pour suivre les performances de l’équipe de Mike Brown.

Supporter historique et invétéré des New York Knicks, le réalisateur américain Spike Lee avait 42 ans lorsque la franchise de New York prenait part à ses dernières finales NBA en 1999. Ce fut déjà à l’époque face aux San Antonio Spurs de Gregg Popovich qui s’étaient imposés 4 victoires à 1. 27 ans plus tard, le réalisateur de Malcolm X va pouvoir prendre part à cette série tant attendue, la revanche face aux Spurs de Victor Wembanyama. Pour l’occasion, le maire de New York a décidé d’abroger l’heure du coucher des enfants de la Big Apple pour leur permettre de vivre pleinement cet évènement sportif historique de la ville.

«J’ai signé un décret suspendant temporairement l’heure du coucher dans la ville de New York afin que les enfants de tous âges puissent suivre notre équipe» Sur son compte X, Zohran Mamdani qui a témoigné de la défaite de son équipe de foot de cœur en finale de Ligue des champions samedi dernier entre le PSG et Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), a partagé son action de signature d’un décret interrompant l’heure du coucher pour les enfants. « Aujourd’hui, j’ai signé un décret suspendant temporairement l’heure du coucher dans la ville de New York afin que les enfants de tous âges puissent suivre notre équipe lors des finales de la NBA ».