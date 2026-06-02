NBA - Wembanyama débarque à New York : Après 27 ans d’attente, le maire de la ville prend une décision inédite !

Victor Wembanyama (22 ans) se prépare à disputer ses premières finales NBA. Avec les San Antonio Spurs, Wemby va recevoir les New York Knicks pendant les deux premières confrontations cette semaine au Frost Bank Center avant de se déplacer au Madison Square Garden. Pour les premières finales NBA des Knicks depuis 1999, le maire de New York a pris une grosse décision : abroger l’heure du coucher des enfants pour suivre les performances de l’équipe de Mike Brown.
Supporter historique et invétéré des New York Knicks, le réalisateur américain Spike Lee avait 42 ans lorsque la franchise de New York prenait part à ses dernières finales NBA en 1999. Ce fut déjà à l’époque face aux San Antonio Spurs de Gregg Popovich qui s’étaient imposés 4 victoires à 1. 27 ans plus tard, le réalisateur de Malcolm X va pouvoir prendre part à cette série tant attendue, la revanche face aux Spurs de Victor Wembanyama. Pour l’occasion, le maire de New York a décidé d’abroger l’heure du coucher des enfants de la Big Apple pour leur permettre de vivre pleinement cet évènement sportif historique de la ville.
«J’ai signé un décret suspendant temporairement l’heure du coucher dans la ville de New York afin que les enfants de tous âges puissent suivre notre équipe»
Sur son compte X, Zohran Mamdani qui a témoigné de la défaite de son équipe de foot de cœur en finale de Ligue des champions samedi dernier entre le PSG et Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), a partagé son action de signature d’un décret interrompant l’heure du coucher pour les enfants. « Aujourd’hui, j’ai signé un décret suspendant temporairement l’heure du coucher dans la ville de New York afin que les enfants de tous âges puissent suivre notre équipe lors des finales de la NBA ».
«C'est dur de trouver les mots. C'est presque comme si c'était le vrai but de ma vie»
Le maire de New York Zohran Mamdani a conclu sa publication sur une note d’humour. En effet, il a bien signifié que ce choix n’a pas été cornélien tant il est certain d’avoir pris la bonne décision pour les jeunes habitants de New York. « En tant que maire, on est souvent contraint de prendre des décisions difficiles. Celle-ci n’en faisait pas partie. Allez les Knicks ! ». Qualifié pour les finales NBA dès sa première participation en Play-Offs, Victor Wembanyama a partagé aux journalistes le sentiment spécial qui l’habitait. « Quelles émotions sont passées dans votre esprit après cette victoire au match 7 contre Oklahoma City, synonyme de finale NBA ? Gagner. Réussir cet objectif, un rêve d'enfant et avoir une vraie chance de gagner ce titre. Une vraie chance de réaliser ce rêve. On ne sait jamais quand la chance repassera. Mais le jour où on va gagner ce titre, je parle pour moi, ce sera un jour incroyable, la réalisation d'un rêve. C'est dur de trouver les mots. C'est presque comme si c'était le vrai but de ma vie ».