Mercato : La blague inattendue avec Lionel Messi après le dernier échec de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son contrat avec Corinthians arrive bientôt à son terme, Memphis Depay aurait fait l’objet d’un intérêt de l’OM. Un dossier que les dirigeants marseillais auraient rapidement refermé en raison des prétentions salariales du joueur, mais Mohamed Toubache-Ter a laissé entendre qu’ils n’auraient en réalité jamais été intéressés.

Confronté à de sérieux problèmes financiers, l’OM doit vendre et être inventif pour renforcer son effectif. Si Bruno Genesio devrait beaucoup s’appuyer sur les jeunes, les joueurs libres de tout contrat pourraient être l’une des solutions explorées par la direction olympienne. En ce sens, Grégory Lorenzi aurait pris des renseignements concernant Memphis Depay, d’après les informations de Foot Mercato.

« Marseille s’est aussi renseigné sur Messi mais c’est impossible !! » Âgé de 32 ans, l’ancien attaquant de l’OL (2017-2021) a un contrat qui court jusqu’au 31 juillet 2026 avec Corinthians et sera donc bientôt libre. Toutefois, en se rapprochant de son entourage, l’OM aurait rapidement refermé cette piste, les prétentions salariales de Memphis Depay étant trop élevées. À moins que le club marseillais n’ait jamais été intéressé ? C’est ce qu’a laissé entendre Mohamed Boubache-Ter, qui a déclaré sur X : « Marseille s’est aussi renseigné sur Messi mais c’est impossible !! »