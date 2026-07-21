Mercato : La blague inattendue avec Lionel Messi après le dernier échec de l’OM !

Alors que son contrat avec Corinthians arrive bientôt à son terme, Memphis Depay aurait fait l’objet d’un intérêt de l’OM. Un dossier que les dirigeants marseillais auraient rapidement refermé en raison des prétentions salariales du joueur, mais Mohamed Toubache-Ter a laissé entendre qu’ils n’auraient en réalité jamais été intéressés.
Confronté à de sérieux problèmes financiers, l’OM doit vendre et être inventif pour renforcer son effectif. Si Bruno Genesio devrait beaucoup s’appuyer sur les jeunes, les joueurs libres de tout contrat pourraient être l’une des solutions explorées par la direction olympienne. En ce sens, Grégory Lorenzi aurait pris des renseignements concernant Memphis Depay, d’après les informations de Foot Mercato.
« Marseille s’est aussi renseigné sur Messi mais c’est impossible !! »
Âgé de 32 ans, l’ancien attaquant de l’OL (2017-2021) a un contrat qui court jusqu’au 31 juillet 2026 avec Corinthians et sera donc bientôt libre. Toutefois, en se rapprochant de son entourage, l’OM aurait rapidement refermé cette piste, les prétentions salariales de Memphis Depay étant trop élevées. À moins que le club marseillais n’ait jamais été intéressé ? C’est ce qu’a laissé entendre Mohamed Boubache-Ter, qui a déclaré sur X : « Marseille s’est aussi renseigné sur Messi mais c’est impossible !! »
« N’en avez-vous pas marre de prendre les supporters marseillais pour des imbéciles ?!!! »
Sur le même réseau social, il a d’ailleurs évoqué un autre dossier lié à l’OM, celui de Malang Sarr. Libre depuis la fin de son contrat avec le RC Lens, le défenseur âgé de 27 ans va s’engager avec le Neom FC, en Arabie Saoudite, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano. Un joueur qui avait été annoncé dans le viseur de Marseille, mais encore une fois, Mohamed Toubache-Ter a laissé entendre que ce n’était pas le cas : « N’en avez-vous pas marre de prendre les supporters marseillais pour des imbéciles ?!!! » En attendant, l’OM est toujours à la recherche de sa première recrue, après avoir officialisé les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré.