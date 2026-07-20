«Le message est clair» : Le plan de l’OM pour se renforcer malgré ses problèmes d’argent

En raison de ses problèmes financiers, l’OM devrait encore plus s’appuyer sur les jeunes la saison prochaine. La marge de manœuvre du club est limitée sur le mercato et l’objectif, actuellement, est surtout de continuer à dégraisser l’effectif. Les jeunes du centre de formation devraient donc avoir l’opportunité de se montrer sous les ordres de Bruno Genesio, un message qui est déjà passé chez les formateurs marseillais.
Connu pour être un formateur et ne pas hésiter à lancer les jeunes qui le méritent, c’est très certainement ce que l’OM attendra de Bruno Genesio. Les problèmes financiers du club ne sont pas un secret et l’objectif cet été est de réussir à rééquilibrer les comptes et alléger fortement la masse salariale. Ce qui devrait donner encore plus d’opportunités aux joueurs du centre de formation de grappiller du temps de jeu la saison prochaine.
« On va attendre beaucoup de choses sur l’académie et c’est bien »
« Le message est clair, on va attendre beaucoup de choses sur l’académie et c’est bien. C’est une vraie responsabilité mais il faut assumer. À nous d’être encore plus performant à l’académie pour fournir les joueurs les plus prêts à donner un coup de main à l’équipe première, voire participer grandement », a confié un formateur de l’OM à La Provence. Dans le staff de Bruno Genesio, c’est Jérémie Bréchet qui a le rôle de faire le lien entre la formation, la Pro 2 et le groupe professionnel. « C’est avec lui que les jeunes discutent le plus. Ils se sentent considérés », a déclaré un proche du groupe, ce qu’a confirmé un habitué de l’académie. « C’est hyper fluide. Il a une âme de formateur, parle beaucoup, fait des retours. »
« C'est un axe fort du projet du club »
« J'ai toujours fait confiance aux jeunes lorsqu'ils démontraient qu'ils avaient le niveau », avait rappelé Bruno Genesio lors de sa conférence de presse de présentation. « Ce sont eux qui nous donnent envie de les lancer. La formation demande du temps, des structures et un accompagnement quotidien. L'objectif est de construire des joueurs capables de s'imposer durablement en équipe première. » Présent à ses côtés, Grégory Lorenzi avait ajouté : « L'Olympique de Marseille a déjà commencé un travail important sur la formation et nous voulons poursuivre dans cette direction. Il ne s'agit pas de faire jouer des jeunes uniquement parce qu'ils sont jeunes. Il faut les accompagner, les faire progresser, les entourer de joueurs expérimentés et leur donner les meilleures conditions pour réussir. C'est un axe fort du projet du club. »