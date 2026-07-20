«Le message est clair» : Le plan de l’OM pour se renforcer malgré ses problèmes d’argent

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de ses problèmes financiers, l’OM devrait encore plus s’appuyer sur les jeunes la saison prochaine. La marge de manœuvre du club est limitée sur le mercato et l’objectif, actuellement, est surtout de continuer à dégraisser l’effectif. Les jeunes du centre de formation devraient donc avoir l’opportunité de se montrer sous les ordres de Bruno Genesio, un message qui est déjà passé chez les formateurs marseillais.

Connu pour être un formateur et ne pas hésiter à lancer les jeunes qui le méritent, c’est très certainement ce que l’OM attendra de Bruno Genesio. Les problèmes financiers du club ne sont pas un secret et l’objectif cet été est de réussir à rééquilibrer les comptes et alléger fortement la masse salariale. Ce qui devrait donner encore plus d’opportunités aux joueurs du centre de formation de grappiller du temps de jeu la saison prochaine.

« On va attendre beaucoup de choses sur l’académie et c’est bien » « Le message est clair, on va attendre beaucoup de choses sur l’académie et c’est bien. C’est une vraie responsabilité mais il faut assumer. À nous d’être encore plus performant à l’académie pour fournir les joueurs les plus prêts à donner un coup de main à l’équipe première, voire participer grandement », a confié un formateur de l’OM à La Provence. Dans le staff de Bruno Genesio, c’est Jérémie Bréchet qui a le rôle de faire le lien entre la formation, la Pro 2 et le groupe professionnel. « C’est avec lui que les jeunes discutent le plus. Ils se sentent considérés », a déclaré un proche du groupe, ce qu’a confirmé un habitué de l’académie. « C’est hyper fluide. Il a une âme de formateur, parle beaucoup, fait des retours. »