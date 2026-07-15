Bruno Genesio ne vient pas tout seul : Le nouvel entraîneur de l’OM dévoile qui l’accompagnera à Marseille, «il a déjà travaillé avec Didier Deschamps»

Nouvel entraîneur de l’OM, Bruno Genesio était présenté à la presse ce mercredi, en compagnie de Grégory Lorenzi, devenu directeur sportif. Le technicien français a détaillé la composition de son staff et les personnes qui l’accompagneraient, confirmant la présence de Nicolas Dehon, entraîneur des gardiens qui a déjà travaillé avec Didier Deschamps à Marseille.
L’OM entame sa nouvelle ère. Ce mercredi, Stéphane Richard, président, Grégory Lorenzi, directeur sportif, et Bruno Genesio, entraîneur, étaient tous les trois en conférence de presse. Après une courte introduction du premier nommé, ce sont surtout les deux autres qui ont répondu aux questions des journalistes et détaillé leur projet pour la saison à venir de l’OM. Grégory Lorenzi a notamment évoqué le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe et le montant de son transfert.
Genesio dévoile la composition de son staff
En ce qui concerne Bruno Genesio, il n’est bien évidemment pas venu tout seul à l’OM et a dévoilé la composition de son staff : « Je suis venu avec deux adjoints. Dimitri Farbos, qui m’accompagne depuis Lyon. Il était dans un rôle différent à Lyon. Depuis mon départ en Chine, il a pris un rôle d’adjoint. C’est un jeune entraîneur qui est très important dans le travail au quotidien. Jérémie Bréchet, que vous connaissez tous de par sa carrière de joueur qui l’a conduit dans beaucoup de grands clubs français et étrangers. Lui aussi a un rôle d’adjoint et un rôle très très important dans ce qu’on souhaite mettre en place avec la formation, puisque c’est lui qui fait le relais entre le groupe professionnel et Pro 2. Il a aussi un rôle sur le terrain bien évidemment d’animation des séances et un peu plus sur l’aspect défensif puisque c’est un ancien défenseur. »
Dehon de retour à l’OM comme entraîneur des gardiens
Bruno Genesio sera aussi accompagné de Nicolas Dehon, son entraîneur des gardiens au LOSC et qui connaît bien Marseille, puisqu’il était dans le staff de Didier Deschamps entre 2010 et 2012. « Nicolas Dehon, que pour certains vous devez connaitre puisqu’il a déjà travaillé ici avec Didier (Deschamps), qui est l’entraîneur des gardiens. Thomas Choinard, responsable de la performance, avec qui j’ai déjà travaillé à Rennes et qui est arrivé avec moi », a poursuivi le nouvel entraîneur de l’OM, qui travaillera également avec certaines personnes déjà au club avant son arrivée : « Ensuite, il y a tous les gens qui étaient déjà là. Randy Fondelot, qui faisait déjà partie du staff d’Habib (Beye), qui est resté. Plus beaucoup de gens, que ce soit dans la préparation athlétique, dans l’analyse vidéo, dans le staff médicale, puisque tous les kinés et un des médecins sont encore ici. On apprend à se connaitre, à travailler ensemble. C’est normal, c’est la vie d’un coach, d’un staff. En tout cas, je ressens beaucoup d’envie autour de nous pour donner du plaisir à nos supporters. Le principal message que je reçois de la part des supporters, c’est celui-ci : redonner envie de venir au stade. Même s’ils viennent tout le temps, mais avoir du plaisir à venir au stade. »