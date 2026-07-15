Bruno Genesio ne vient pas tout seul : Le nouvel entraîneur de l’OM dévoile qui l’accompagnera à Marseille, «il a déjà travaillé avec Didier Deschamps»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Nouvel entraîneur de l’OM, Bruno Genesio était présenté à la presse ce mercredi, en compagnie de Grégory Lorenzi, devenu directeur sportif. Le technicien français a détaillé la composition de son staff et les personnes qui l’accompagneraient, confirmant la présence de Nicolas Dehon, entraîneur des gardiens qui a déjà travaillé avec Didier Deschamps à Marseille.

L’OM entame sa nouvelle ère. Ce mercredi, Stéphane Richard, président, Grégory Lorenzi, directeur sportif, et Bruno Genesio, entraîneur, étaient tous les trois en conférence de presse. Après une courte introduction du premier nommé, ce sont surtout les deux autres qui ont répondu aux questions des journalistes et détaillé leur projet pour la saison à venir de l’OM. Grégory Lorenzi a notamment évoqué le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe et le montant de son transfert.

Genesio dévoile la composition de son staff En ce qui concerne Bruno Genesio, il n’est bien évidemment pas venu tout seul à l’OM et a dévoilé la composition de son staff : « Je suis venu avec deux adjoints. Dimitri Farbos, qui m’accompagne depuis Lyon. Il était dans un rôle différent à Lyon. Depuis mon départ en Chine, il a pris un rôle d’adjoint. C’est un jeune entraîneur qui est très important dans le travail au quotidien. Jérémie Bréchet, que vous connaissez tous de par sa carrière de joueur qui l’a conduit dans beaucoup de grands clubs français et étrangers. Lui aussi a un rôle d’adjoint et un rôle très très important dans ce qu’on souhaite mettre en place avec la formation, puisque c’est lui qui fait le relais entre le groupe professionnel et Pro 2. Il a aussi un rôle sur le terrain bien évidemment d’animation des séances et un peu plus sur l’aspect défensif puisque c’est un ancien défenseur. »