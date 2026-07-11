OM : Les quatre joueurs qui ont tapé dans l’œil de Bruno Genesio

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En début de semaine, les joueurs de l’OM ont fait leur retour à la Commanderie afin de reprendre l’entraînement sous les ordres de leur tout nouvel entraîneur Bruno Genesio, qui a pris la succession d’Habib Beye. Après seulement quelques jours, certains jeunes talents de Marseille auraient déjà fait forte impression au technicien français.

Lundi dernier marquait le retour d’une partie des joueurs de l’OM à l’entraînement. Comme on a pu le voir sur des photos publiées par le club sur les réseaux sociaux, Pierre-Emerick Aubameyang, Emerson Palmieri, Igor Paixao, Himad Abdelli ou bien Geoffrey Kondgobia étaient présents, en attendant le retour des internationaux qui ont participé ou sont encore en lices à la Coupe du monde 2026.

Quatre joueurs de l’OM ont fait forte impression à Genesio Ceux qui étaient prêtés, tels que Neal Maupay, Ulisses Garcia et Angel Gomes, étaient également au centre d’entraînement de l’OM, entourés de plusieurs jeunes. Selon La Minute OM, ils sont d’ailleurs quelques-uns à avoir tapé dans l’œil de Bruno Genesio en cette semaine de reprise. Le nouvel entraîneur de Marseille aurait notamment apprécié l’implication de Tadjidine Mmadi (19 ans), Keyliane Abdallah (20 ans), Nouhoum Kamissoko (21 ans) et Alexi Koum (20 ans).