OM : Les quatre joueurs qui ont tapé dans l’œil de Bruno Genesio

En début de semaine, les joueurs de l’OM ont fait leur retour à la Commanderie afin de reprendre l’entraînement sous les ordres de leur tout nouvel entraîneur Bruno Genesio, qui a pris la succession d’Habib Beye. Après seulement quelques jours, certains jeunes talents de Marseille auraient déjà fait forte impression au technicien français.
Lundi dernier marquait le retour d’une partie des joueurs de l’OM à l’entraînement. Comme on a pu le voir sur des photos publiées par le club sur les réseaux sociaux, Pierre-Emerick Aubameyang, Emerson Palmieri, Igor Paixao, Himad Abdelli ou bien Geoffrey Kondgobia étaient présents, en attendant le retour des internationaux qui ont participé ou sont encore en lices à la Coupe du monde 2026.
Quatre joueurs de l’OM ont fait forte impression à Genesio
Ceux qui étaient prêtés, tels que Neal Maupay, Ulisses Garcia et Angel Gomes, étaient également au centre d’entraînement de l’OM, entourés de plusieurs jeunes. Selon La Minute OM, ils sont d’ailleurs quelques-uns à avoir tapé dans l’œil de Bruno Genesio en cette semaine de reprise. Le nouvel entraîneur de Marseille aurait notamment apprécié l’implication de Tadjidine Mmadi (19 ans), Keyliane Abdallah (20 ans), Nouhoum Kamissoko (21 ans) et Alexi Koum (20 ans).
Greenwood présent à la reprise, avant un départ attendu prochainement
À noter que si son départ semble inéluctable, Mason Greenwood était bien là pour la reprise de l’entraînement de l’OM, où il ne devrait pas rester très longtemps. Son départ est de plus en plus proche, avec deux destinations possibles : l’Atlético de Madrid et Fenerbahçe. Un dossier dans lequel le club tuc, par la voix de son directeur sportif, s’est dit très confiant vendredi. « Il arrive », a assuré Oğuz Çetin. D’après les informations d’ESPN, l’Anglais a un accord avec les deux formations, mais a tout de même une préférence pour les Colchoneros.