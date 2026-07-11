Didier Deschamps : La confidence de son adjoint Guy Stéphan sur son départ de l'OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps aura donc dirigé l'équipe de France pendant 14 ans. C'est en 2012 que le technicien a pris les commandes de la sélection, évoluant auparavant sur le banc de l'OM. DD a ainsi entraîné le club phocéen pendant 3 saisons. Une aventure qui a donc pris fin en 2012 et voilà que Guy Stéphan, l'adjoint de Deschamps, a fait une confidence sur l'après OM.

Après sa riche carrière de joueur, Didier Deschamps s'était rapidement reconverti comme entraîneur. Alors qu'il dirige l'équipe de France depuis 2012, avec de grands succès à la clé, tout avait commencé sur le banc de l'AS Monaco pour DD. Il a ensuite entraîné la Juventus, puis l'OM, de 2009 à 2012. A Marseille, Deschamps a d'ailleurs remporté de nombreux trophées, pouvant déjà compter à l'époque sur son adjoint actuel, Guy Stéphan.

« Trois années à Marseille avec des trophées » Avant même de diriger l'équipe de France, Didier Deschamps collaborait déjà avec Guy Stéphan. Un duo sur lequel est revenu l'adjoint de DD. Ainsi, à propos de la naissance de celui-ci, Guy Stéphan a d'abord confié pour Le Figaro : « C'est plutôt : "J'ai envie que tu travailles avec moi dans le prochain club où je vais aller". Nous sommes en 2007-2008. Et l'Olympique de Marseille s'est présenté en mai 2009. C'est parti de là. Trois années à Marseille avec des trophées ».