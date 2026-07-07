Mercato - OM : Mason Greenwood reçoit un appel pour son transfert, il dit oui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé sur le départ cet été afin de renflouer les caisses de l'OM, Mason Greenwood est toutefois toujours à Marseille où il a d'ailleurs repris l'entraînement. Néanmoins, l'AS Roma continue son forcing, au point que Gian Piero Gasperini ait déjà appelé l'ailier anglais.

Sanctionné par l'UEFA, l'OM a également vu la DNCG encadrer sa masse salariale. Autrement dit, cet été le club phocéen n'a pas le choix, il faut vendre. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », a d'ailleurs confié Stéphane Richard ces derniers jours auprès de La Provence. Dans cette optique, Mason Greenwood est sur le départ.

L'AS Roma veut toujours Greenwood Et c'est bien l'AS Roma qui est la formation la plus pressante dans ce feuilleton. Le club italien aurait d'ores-et-déjà trouvé un accord avec Mason Greenwood autour d'un contrat de 5 ans et un salaire annuel estimé à 4,5M€. Mais encore faut-il convaincre l'OM, qui est vendeur mais pas à n'importe quel prix compte tenu du fait que Manchester United récupèrera 40% du montant du transfert. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'AS Roma préparerait une offre de 45M€, bonus compris. Pas sur que cela soit suffisant puisque l'OM espère au moins 50M€.