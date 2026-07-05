Stéphane Richard annonce un mercato de folie à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu des problèmes économiques rencontrés par l’OM, l’été s’annonce particulièrement agité. Nouveau président du club phocéen, Stéphane Richard confirme ainsi que de nombreux mouvements sont attendus durant le mercato notamment dans le but d’alléger sa masse salariale.

Discret depuis l'ouverture du mercato, l'OM attendait plusieurs échéances avant de réellement entamer ses démarches. Mais alors que le passage devant la DNCG s'est soldé par un simple encadrement de la masse salariale, et que Bruno Genesio a été officiellement nommé entraîneur, les grandes manœuvres vont être lancées à Marseille. Et le nouveau président marseillais, Stéphane Richard, confirme qu'il devrait y avoir de nombreux mouvements. Et pour cause, l'OM est contraint de vendre et surtout d'alléger sa masse salariale.

Stéphane Richard annonce de nombreux mouvements cet été « Dans l’immédiat, il y a le mercato. On a beaucoup de ventes à réaliser et un recrutement à mener : on ne va pas faire que vendre ! Il va y avoir un remaniement profond de l’équipe, Greg est au travail depuis son arrivée, avec le reste de l’équipe. Le chantier paraît immense, mais 80% du volume de vente espéré sur le mercato repose sur quelques joueurs. Je pense qu’on va réussir à en vendre quelques-uns, on trouvera peut-être des accords avec d’autres. L’objectif est de baisser drastiquement la masse salariale », confirme-t-il dans les colonnes de La Provence, avant d’en rajouter une couche.