Stéphane Richard annonce un mercato de folie à l’OM !

Compte tenu des problèmes économiques rencontrés par l’OM, l’été s’annonce particulièrement agité. Nouveau président du club phocéen, Stéphane Richard confirme ainsi que de nombreux mouvements sont attendus durant le mercato notamment dans le but d’alléger sa masse salariale.
Discret depuis l'ouverture du mercato, l'OM attendait plusieurs échéances avant de réellement entamer ses démarches. Mais alors que le passage devant la DNCG s'est soldé par un simple encadrement de la masse salariale, et que Bruno Genesio a été officiellement nommé entraîneur, les grandes manœuvres vont être lancées à Marseille. Et le nouveau président marseillais, Stéphane Richard, confirme qu'il devrait y avoir de nombreux mouvements. Et pour cause, l'OM est contraint de vendre et surtout d'alléger sa masse salariale.
Stéphane Richard annonce de nombreux mouvements cet été
« Dans l’immédiat, il y a le mercato. On a beaucoup de ventes à réaliser et un recrutement à mener : on ne va pas faire que vendre ! Il va y avoir un remaniement profond de l’équipe, Greg est au travail depuis son arrivée, avec le reste de l’équipe. Le chantier paraît immense, mais 80% du volume de vente espéré sur le mercato repose sur quelques joueurs. Je pense qu’on va réussir à en vendre quelques-uns, on trouvera peut-être des accords avec d’autres. L’objectif est de baisser drastiquement la masse salariale », confirme-t-il dans les colonnes de La Provence, avant d’en rajouter une couche.
«Il va y avoir un remaniement profond de l’équipe»
« Tout le monde est d’accord pour dire que c’est un problème récurrent à l’OM : une masse salariale beaucoup trop importante, surtout par rapport aux résultats. Il faut revenir à quelque chose qui s’inscrit davantage dans la norme. C’est impératif. Pour certains joueurs, notamment certains cadres, on tentera de négocier pour baisser leurs salaires. Ça peut être une bonne solution pour conserver certains d’entre eux dans l’équipe, en leur expliquant franchement la situation. Je sais que beaucoup de joueurs sont attachés au club, se sentent bien à Marseille ou dans la région, avec leur famille, et n’ont pas forcément envie de partir et que le club souhaite conserver. Cela se fera au cas par cas. Pour mener une négociation il y a des aspects juridiques évidemment mais aussi une grande part d’humain », ajoute Stéphane Richard.