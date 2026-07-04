OM : L'ultimatum à 80M€ pour le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été devrait être animé du côté de l’OM. Après avoir chamboulé son organigramme, le club phocéen a été épinglé par la DNCG, qui a contraint Marseille à renflouer ses caisses jusqu’à la fin de la saison prochaine. On connaîtrait d’ailleurs désormais le montant total que devra générer le club marseillais en termes de vente jusqu’à juin 2027. Explications.

Cette semaine, l’OM a officialisé l’arrivée de Bruno Genesio. Une bonne nouvelle pour le club phocéen, qui n’aura cependant pas les mains libres sur ce mercato estival. En effet, Marseille doit boucler certaines ventes afin de renflouer ses caisses comme l’a réclamé la DNCG. Comme l’indique RMC ce vendredi, tous les joueurs de l’effectif sont à vendre en cas de belles offres, même si clairement, l’OM ne souhaite pas non plus faire partir tout son vestiaire.

L’OM doit vendre pour 80M€ Si plusieurs joueurs comme Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Hojberg pourraient quitter le navire prochainement, l’OM a encore jusqu’à juin 2027 pour répondre positivement aux exigences de la DNCG. A ce propos, RMC révèle que le club phocéen et la DNCG se sont mis d’accord sur un montant : Ainsi, 80M€ de ventes sont attendus avant la reprise de la saison 2027-2028. Un objectif atteignable en trois fenêtres de mercato donc, et dont le nouveau président Stéphane Richard est plutôt optimiste à en croire ses récentes déclarations.