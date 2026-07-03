Mercato - OM : Un premier coup de pression signé Bruno Genesio ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, l’OM a officialisé la nomination de Bruno Genesio en tant que nouvel entraîneur. L’ancien technicien du LOSC sait que les conditions financières du club phocéen sont compliquées pour cet été. En revanche, le coach de 59 ans ne souhaite pas non plus que trop de joueurs soient cédés. Explications.

Ce n’est pas un secret, mais cet été, l’OM va devoir vendre plusieurs joueurs afin de se conformer aux normes fixées par la DNCG. Pour Bruno Genesio, qui a été officiellement nommé cette semaine à la tête du club phocéen, la situation est loin d’être idéale. Successeur d’Habib Beye sur le banc olympien, le coach de 59 ans va donc devoir vivre un premier été animé dans le sens des départs et devrait être certainement limité concernant le recrutement.

Bruno Genesio ne veut pas trop de départs cet été S’il arrive à Marseille en connaissance de cause, Bruno Genesio aurait néanmoins mis quelque peu la pression à sa direction. En effet, comme le révèle RMC Sport ce vendredi soir, tout le monde est à vendre en cas de bonne offre du côté de l’OM. Cependant, le technicien français ne souhaite clairement pas perdre trop de joueurs, lui qui cherche tout de même à conserver une ossature et jouer les places qualificatives pour la Ligue des Champions la saison prochaine avec Marseille. En attendant, l’ancien coach du LOSC semble être heureux d’être à l’OM.