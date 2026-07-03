PSG - Arsenal : Bradley Barcola a fait une annonce pour son mercato !

Alexis Brunet

Dans les prochaines semaines, Bradley Barcola pourrait quitter le PSG. L’attaquant réfléchit de plus en plus à quitter le club de la capitale, lui qui est notamment barré par la concurrence de Désiré Doué à Paris. Arsenal serait intéressé par le joueur de l’équipe de France, mais ce dernier ne ferait pour le moment pas d’une arrivée chez les Gunners sa priorité.

Il y a quelques jours, le PSG a officiellement annoncé le départ de Gonçalo Ramos. À tout juste 25 ans, le Portugais a décidé de donner un nouveau souffle à sa carrière et d’obtenir une place de titulaire indiscutable à l’AC Milan. Le club italien aurait misé, selon certaines sources, environ 80M€ bonus compris pour s’offrir l’ancien supersub parisien. Prochainement, un autre attaquant pourrait faire de même et quitter le double champion d’Europe.

Barcola ne fait pas d’une arrivée à Arsenal sa priorité Tout comme Gonçalo Ramos, Bradley Barcola pourrait bientôt quitter le PSG. Le Français ne joue pas assez à Paris selon lui et cela pourrait donc le pousser à aller voir ailleurs. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Liverpool serait très enthousiaste à l’idée de le faire venir, mais un autre club anglais serait sur le dossier. Arsenal aimerait s’offrir l’international français, mais pour le moment ce serait plutôt Morgan Rogers qui serait la priorité des Gunners selon les informations de Caught Offside. Le joueur d’Aston Villa souhaiterait absolument rejoindre l’équipe de Mikel Arteta, ce qui n’est pour le moment pas le cas de Barcola, qui est toutefois prêt à réfléchir à son avenir.